Трамп заявил о "возвращении" России в Афганистан

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия снова входит" в Афганистан. С таким утверждением политик выступил во время встречи со сторонниками в штате Алабама.

"Спросите Россию <…>, они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане. Я слышал, что теперь они возвращаются", — сказал Трамп.

Бывший американский лидер добавил, что США придётся вернуться в Афганистан, когда наступит подходящий момент. Также Трамп заявил, что армия страны разваливается при Джо Байдене.

"Мы воссоздали нашу армию, самую сильную и многочисленную за всю историю, а теперь я вижу, как всё это улетучилось и отдано врагу", — подчеркнул Трамп, отметив, что "бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности".

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