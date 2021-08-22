Трамп заявил о "возвращении" России в Афганистан
Бывший американский лидер отметил, что "слышал об этом".
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия снова входит" в Афганистан. С таким утверждением политик выступил во время встречи со сторонниками в штате Алабама.
"Спросите Россию <…>, они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане. Я слышал, что теперь они возвращаются", — сказал Трамп.
Бывший американский лидер добавил, что США придётся вернуться в Афганистан, когда наступит подходящий момент. Также Трамп заявил, что армия страны разваливается при Джо Байдене.
"Мы воссоздали нашу армию, самую сильную и многочисленную за всю историю, а теперь я вижу, как всё это улетучилось и отдано врагу", — подчеркнул Трамп, отметив, что "бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности".
Ранее Трамп испугался, что Россия может завладеть американскими вертолётами в Афганистане. Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, может ли РФ заинтересовать американская техника.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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