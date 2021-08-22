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    Трамп заявил о "возвращении" России в Афганистан

    Бывший американский лидер отметил, что "слышал об этом".

    22 августа, 02:32

    Фото © ТАСС / AP

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия снова входит" в Афганистан. С таким утверждением политик выступил во время встречи со сторонниками в штате Алабама.

    "Спросите Россию <…>, они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане. Я слышал, что теперь они возвращаются", — сказал Трамп.

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    Бывший американский лидер добавил, что США придётся вернуться в Афганистан, когда наступит подходящий момент. Также Трамп заявил, что армия страны разваливается при Джо Байдене.

    "Мы воссоздали нашу армию, самую сильную и многочисленную за всю историю, а теперь я вижу, как всё это улетучилось и отдано врагу", — подчеркнул Трамп, отметив, что "бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности".

    Ранее Трамп испугался, что Россия может завладеть американскими вертолётами в Афганистане. Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, может ли РФ заинтересовать американская техника.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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