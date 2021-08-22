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    Ещё один американский радиоведущий-антипрививочник умер от коронавируса

    Уже после заражения Фил Валентайн посоветовал людям прививаться, однако добавил, что есть несколько "очень эффективных альтернатив" этому.

    22 августа, 01:51
    <p>Фил Валентайн. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/997wtn/status/1429190686222557184" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SuperTalk 99.7 WTN</a></p>

    Фил Валентайн. Фото © Twitter / SuperTalk 99.7 WTN

    Американский радиоведущий из штата Теннесси Фил Валентайн, который критиковал правительственные меры по вакцинации населения, умер от коронавируса на 62-м году жизни. О кончине мужчины сообщила в "Твиттере" пресс-служба радиостанции SuperTalk.

    "Мы с сожалением сообщаем, что скончался наш ведущий и друг Фил Валентайн. Пожалуйста, поддержите семью Валентайна в своих мыслях и молитвах", — говорится в публикации.

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    О своей болезни радиоведущий, который также выступал против ношения масок в общественных местах, объявил в соцсетях в июле. Он жаловался на кашель, постоянную заложенность носа и усталость. Впоследствии Валентайн посоветовал слушателям вакцинироваться, но добавил, что есть несколько "очень эффективных альтернатив" этому.

    Напомним, ранее другой американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел тоже умер от коронавируса. Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей привиться от ковида.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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