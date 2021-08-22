Ещё один американский радиоведущий-антипрививочник умер от коронавируса

Американский радиоведущий из штата Теннесси Фил Валентайн, который критиковал правительственные меры по вакцинации населения, умер от коронавируса на 62-м году жизни. О кончине мужчины сообщила в "Твиттере" пресс-служба радиостанции SuperTalk.

"Мы с сожалением сообщаем, что скончался наш ведущий и друг Фил Валентайн. Пожалуйста, поддержите семью Валентайна в своих мыслях и молитвах", — говорится в публикации.

О своей болезни радиоведущий, который также выступал против ношения масок в общественных местах, объявил в соцсетях в июле. Он жаловался на кашель, постоянную заложенность носа и усталость. Впоследствии Валентайн посоветовал слушателям вакцинироваться, но добавил, что есть несколько "очень эффективных альтернатив" этому.