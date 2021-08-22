Иммунолог Продеус объяснил, почему важно успеть привиться от ковида в августе

Ещё не привитым от коронавирусной инфекции россиянам следует пройти первый этап вакцинации до конца лета, поскольку с наступлением осени увеличивается количество сезонных заболеваний. Об этом рассказал врач — иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в эфире радио Sputnik.

"Иммунитет не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний", — подчеркнул эксперт.

Также Продеус рассказал о правиле не прививать больных.

"Не нужно идти прививаться, когда есть признаки заболевания или, тем более, когда ты уже явно болеешь. Ещё надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться", — сказал Продеус в интервью радио Sputnik.