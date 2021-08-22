Первой в мире вакциной от ковида для животных производства РФ заинтересовались 15 стран

15 стран проявили интерес к первой в мире вакцине от коронавируса "Карнивак-Ков" российского производства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, интерес к препарату выразили Польша, Венгрия, Греция, Германия, Эстония, Турция, Ливан, Таиланд и другие государства.

"Россия готова предоставить ЕС партию препарата "Карнивак-Ков" в научных целях для изучения эффективности вакцины", — заявили в Россельхознадзоре.

Также отмечается, что вакцину "Карнивак-Ков" проверят на эффективность против новых мутаций коронавируса. Как сообщается, зарубежные исследования показали, что штамм "Дельта" способен поражать животных, а "Альфа" или, по-другому, британский штамм вызывает у домашних питомцев сердечные патологии. Кроме того, есть риск заражения рогатого скота и прочих сельскохозяйственных видов.

Известно, что в России в 2020 году было зафиксировано два эпизода заражения кошек — в Москве и в Тюмени. В нынешнем году новых случаев инфицирования животных пока выявлено не было. По словам учёных, опасность заключается в том, что коронавирус может перекинуться на сельскохозяйственные виды животных, продолжать жить в них, мутировать и вернуться обратно к человеку в новой видоизменённой форме.

В такой ситуации специалисты заявляют о необходимости вакцинации эффективным препаратом как домашних, так и сельскохозяйственных животных. На данный момент направлено 3150 доз вакцины в Архангельскую, Брянскую и Ярославскую области, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Чувашию. Вакцинация животных против CoViD-19 проводится на базе частных и государственных ветеринарных клиник.