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    Первой в мире вакциной от ковида для животных производства РФ заинтересовались 15 стран

    Россия выразила готовность предоставить Евросоюзу партию препарата "Карнивак-Ков" для научных целей.

    21 августа, 23:00
    <p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

    Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

    15 стран проявили интерес к первой в мире вакцине от коронавируса "Карнивак-Ков" российского производства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Россельхознадзор.

    Так, интерес к препарату выразили Польша, Венгрия, Греция, Германия, Эстония, Турция, Ливан, Таиланд и другие государства.

    "Россия готова предоставить ЕС партию препарата "Карнивак-Ков" в научных целях для изучения эффективности вакцины", — заявили в Россельхознадзоре.

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    Также отмечается, что вакцину "Карнивак-Ков" проверят на эффективность против новых мутаций коронавируса. Как сообщается, зарубежные исследования показали, что штамм "Дельта" способен поражать животных, а "Альфа" или, по-другому, британский штамм вызывает у домашних питомцев сердечные патологии. Кроме того, есть риск заражения рогатого скота и прочих сельскохозяйственных видов.

    Известно, что в России в 2020 году было зафиксировано два эпизода заражения кошек — в Москве и в Тюмени. В нынешнем году новых случаев инфицирования животных пока выявлено не было. По словам учёных, опасность заключается в том, что коронавирус может перекинуться на сельскохозяйственные виды животных, продолжать жить в них, мутировать и вернуться обратно к человеку в новой видоизменённой форме.

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    В такой ситуации специалисты заявляют о необходимости вакцинации эффективным препаратом как домашних, так и сельскохозяйственных животных. На данный момент направлено 3150 доз вакцины в Архангельскую, Брянскую и Ярославскую области, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Чувашию. Вакцинация животных против CoViD-19 проводится на базе частных и государственных ветеринарных клиник.

    Как уже сообщал Лайф, в России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных в августе прошлого года. Толчком к созданию препарата стало уничтожение на фермах в Нидерландах и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. 31 марта 2021 года в Россельхознадзоре сообщили, что РФ зарегистрировала первую в мире антиковидную вакцину для животных.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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