Ракета "Союз-2.1б" с 34 британскими спутниками OneWeb стартовала с Байконура

#OneWeb : 563,9 с → состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и космических аппаратов #OneWeb . В течение 3,5 часа новые спутники будут отделяться от разгонного блока. Следите за нашими обновлениями! pic.twitter.com/uiY7ga2H3M

В 01:23 мск произошло успешное отделение орбитального блока в составе разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов. Спутники будут выведены на орбиту в течение трёх с половиной часов.

Этот пуск спутников OneWeb стал первым с космодрома Байконур в 2021 году. Он должен довести количество аппаратов британской компании на орбите до 288. Запускают их туда с февраля 2019 года. Предыдущий пуск состоялся в июле с Восточного. Обновлённая договорённость OneWeb с компанией Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020–2022 годах.