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    Ракета "Союз-2.1б" с 34 британскими спутниками OneWeb стартовала с Байконура

    Это первый в 2021 году запуск аппаратов с космодрома, находящегося в Казахстане.

    21 августа, 22:26
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1429205301618778112" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roscosmos</a></p>

    Фото © Twitter / roscosmos

    Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос".

    "Есть контакт подъёма", сказал диктор в ходе трансляции.

    В 01:23 мск произошло успешное отделение орбитального блока в составе разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов. Спутники будут выведены на орбиту в течение трёх с половиной часов.

    Напомним, ранее запуск "Союза" дважды переносили. 20 августа автоматика в последний момент отменила пуск из-за нештатной работы одного из клапанов наземного комплекса. Позже запуск вновь перенесли.

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    Этот пуск спутников OneWeb стал первым с космодрома Байконур в 2021 году. Он должен довести количество аппаратов британской компании на орбите до 288. Запускают их туда с февраля 2019 года. Предыдущий пуск состоялся в июле с Восточного. Обновлённая договорённость OneWeb с компанией Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020–2022 годах.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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