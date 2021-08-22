Ракета "Союз-2.1б" с 34 британскими спутниками OneWeb стартовала с Байконура
Это первый в 2021 году запуск аппаратов с космодрома, находящегося в Казахстане.
Фото © Twitter / roscosmos
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос".
#OneWeb: 563,9 с → состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и космических аппаратов #OneWeb.— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 21, 2021
В течение 3,5 часа новые спутники будут отделяться от разгонного блока. Следите за нашими обновлениями! pic.twitter.com/uiY7ga2H3M
"Есть контакт подъёма", — сказал диктор в ходе трансляции.
В 01:23 мск произошло успешное отделение орбитального блока в составе разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов. Спутники будут выведены на орбиту в течение трёх с половиной часов.
Напомним, ранее запуск "Союза" дважды переносили. 20 августа автоматика в последний момент отменила пуск из-за нештатной работы одного из клапанов наземного комплекса. Позже запуск вновь перенесли.
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Этот пуск спутников OneWeb стал первым с космодрома Байконур в 2021 году. Он должен довести количество аппаратов британской компании на орбите до 288. Запускают их туда с февраля 2019 года. Предыдущий пуск состоялся в июле с Восточного. Обновлённая договорённость OneWeb с компанией Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020–2022 годах.
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