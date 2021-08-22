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    Гинцбург назвал сроки начала исследований вакцины с белками нескольких штаммов ковида

    В случае если они окажутся успешными, планируется разработать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и гриппа.

    21 августа, 22:01

    Фото © ТАСС / Елена Афонина

    Специалисты центра имени Гамалеи могут уже в начале следующего года начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом рассказал глава учреждения Александр Гинцбург.

    "Не исключено, что в начале следующего года она перейдёт на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине", — отметил он в беседе с ТАСС.

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    Также, по словам Гинцбурга, в случае успешных испытаний в дальнейшем можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от ковида и гриппа.

    "Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это всё возможно", — рассказал директор центра Гамалеи.

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    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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