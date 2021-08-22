Гинцбург назвал сроки начала исследований вакцины с белками нескольких штаммов ковида
В случае если они окажутся успешными, планируется разработать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и гриппа.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Специалисты центра имени Гамалеи могут уже в начале следующего года начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом рассказал глава учреждения Александр Гинцбург.
"Не исключено, что в начале следующего года она перейдёт на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине", — отметил он в беседе с ТАСС.
Также, по словам Гинцбурга, в случае успешных испытаний в дальнейшем можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от ковида и гриппа.
"Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это всё возможно", — рассказал директор центра Гамалеи.
Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса "Спутник лайт" разрешили использовать для прививок людей старше 60 лет.
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