Гинцбург назвал сроки начала исследований вакцины с белками нескольких штаммов ковида

Специалисты центра имени Гамалеи могут уже в начале следующего года начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом рассказал глава учреждения Александр Гинцбург.

"Не исключено, что в начале следующего года она перейдёт на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине", — отметил он в беседе с ТАСС.

Также, по словам Гинцбурга, в случае успешных испытаний в дальнейшем можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от ковида и гриппа.

"Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это всё возможно", — рассказал директор центра Гамалеи.