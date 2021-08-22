"По шесть тысяч рублей в месяц": Глава Крыма похвалил Зеленского за своевременную плату за квартиру на полуострове

Сергей Аксёнов отметил, что украинский лидер исправно платит по счетам, несмотря на то что даже не приезжает в регион.