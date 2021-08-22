"По шесть тысяч рублей в месяц": Глава Крыма похвалил Зеленского за своевременную плату за квартиру на полуострове
Сергей Аксёнов отметил, что украинский лидер исправно платит по счетам, несмотря на то что даже не приезжает в регион.
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Глава Крыма Сергей Аксёнов похвалил президента Украины Владимира Зеленского за своевременную плату за квартиру.
"Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живёт, а платит", — заявил руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее стало известно, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году приобрела трёхкомнатный пентхаус в посёлке Ливадия на Южном берегу Крыма. Обнаружить эту покупку сумели журналисты во время предвыборной кампании.
Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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