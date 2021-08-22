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    "По шесть тысяч рублей в месяц": Глава Крыма похвалил Зеленского за своевременную плату за квартиру на полуострове

    Сергей Аксёнов отметил, что украинский лидер исправно платит по счетам, несмотря на то что даже не приезжает в регион.

    21 августа, 22:06

    Фото © Pixabay

    Глава Крыма Сергей Аксёнов похвалил президента Украины Владимира Зеленского за своевременную плату за квартиру.

    "Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живёт, а платит", заявил руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".

    Аксёнов пообещал выдать Зеленского, если тот сбежит из Киева в крымскую квартиру

    Аксёнов пообещал выдать Зеленского, если тот сбежит из Киева в крымскую квартиру

    Ранее стало известно, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году приобрела трёхкомнатный пентхаус в посёлке Ливадия на Южном берегу Крыма. Обнаружить эту покупку сумели журналисты во время предвыборной кампании.

    Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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