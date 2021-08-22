Fox News: Госдеп США подвергся хакерской атаке

Госдепартамент Соединённых Штатов недавно подвергся кибератаке. Об этом сообщила корреспондент телеканала Fox News Джэки Хейнрих.

"Государственный департамент подвергся кибератаке", — написала она на своей странице в "Твиттере", уточнив, что, предположительно, это произошло "пару недель назад".

Как отметила Хейнрих, киберкомандование Минобороны США направило уведомление о возможном серьёзном взломе. При этом масштабы атаки, равно как и масштаб расследования против предполагаемых злоумышленников, "остаются неясными". Также неизвестно, какие меры были приняты для смягчения последствий произошедшего и каковы "текущие риски для операций".

Кроме того, журналистка, ссылаясь на свой источник, рассказала, что текущая миссия Госдепа по эвакуации американцев и афганских беженцев из Афганистана "не была затронута".

"По соображениям безопасности мы не можем обсуждать характер или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов в области кибербезопасности в настоящее время", — приводит Хейнрих слова представителя Госдепа США.