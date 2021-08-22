Посол РФ: Москва постарается помочь застрявшим в Афганистане украинцам
Дипломат отметил, что Россия также окажет необходимую поддержку гражданам других постсоветских стран и афганцам с паспортами РФ.
Фото © ТАСС / Zuma
Граждане постсоветских стран, в том числе украинцы, обращаются в Посольство РФ в Кабуле с просьбами помочь с эвакуацией из Афганистана. Москва постарается оказать им необходимую помощь, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Обращаются. Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на вопрос об обращении граждан постсоветских республик в Посольство РФ.
Жирнов добавил, что российская сторона постарается помочь и афганцам, имеющим паспорта РФ.
"Что касается афганцев, у нас здесь много афганцев, которые имеют второе, российское гражданство. Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан, мы им поможем", — поведал российский посол.
Ранее сообщалось, что на американской базе в Кабуле застряли 12 украинских военных. При этом в Минобороны Незалежной заявили, что военнослужащие из состава миротворческого контингента покинули территорию Афганистана ещё 8 июля.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Лента новостей
"Спасибо!": Режиссёр Терри Гиллиам поблагодарил Россию за кинофестиваль в Одессе
сегодня в 21:11
Праздничный салют прогремел в ночном небе Нижнего Новгорода в честь 800-летия города
сегодня в 20:44
"Освящал — это ты загнул": Глава Нижегородской области оговорился во время встречи с Путиным и развеселил президента
сегодня в 20:24
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0