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    Посол РФ: Москва постарается помочь застрявшим в Афганистане украинцам

    Дипломат отметил, что Россия также окажет необходимую поддержку гражданам других постсоветских стран и афганцам с паспортами РФ.

    21 августа, 21:20
    <p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

    Фото © ТАСС / Zuma

    Граждане постсоветских стран, в том числе украинцы, обращаются в Посольство РФ в Кабуле с просьбами помочь с эвакуацией из Афганистана. Москва постарается оказать им необходимую помощь, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

    "Обращаются. Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на вопрос об обращении граждан постсоветских республик в Посольство РФ.

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    Жирнов добавил, что российская сторона постарается помочь и афганцам, имеющим паспорта РФ.

    "Что касается афганцев, у нас здесь много афганцев, которые имеют второе, российское гражданство. Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан, мы им поможем", — поведал российский посол.

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    Ранее сообщалось, что на американской базе в Кабуле застряли 12 украинских военных. При этом в Минобороны Незалежной заявили, что военнослужащие из состава миротворческого контингента покинули территорию Афганистана ещё 8 июля.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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