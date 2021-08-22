Посол РФ: Москва постарается помочь застрявшим в Афганистане украинцам

Граждане постсоветских стран, в том числе украинцы, обращаются в Посольство РФ в Кабуле с просьбами помочь с эвакуацией из Афганистана. Москва постарается оказать им необходимую помощь, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Обращаются. Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на вопрос об обращении граждан постсоветских республик в Посольство РФ.

Жирнов добавил, что российская сторона постарается помочь и афганцам, имеющим паспорта РФ.

"Что касается афганцев, у нас здесь много афганцев, которые имеют второе, российское гражданство. Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан, мы им поможем", — поведал российский посол.

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