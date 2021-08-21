"Освящал — это ты загнул": Глава Нижегородской области оговорился во время встречи с Путиным и развеселил президента
Во время экскурсии Глеб Никитин заявил, что освящал Михайло-Архангельский собор, но моментально исправился.
Глава Нижегородской области оговорился во время встречи с Путиным и развеселил президента. Видео © LIFE
Глава Нижегородской области Глеб Никитин оговорился во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим в Нижний Новгород по случаю празднования 800-летия города.
Во время экскурсии губернатор заявил, что освящал Михайло-Архангельский собор. Спустя несколько секунд Никитин поправился, отметив, что он закладывал храм.
"Освящал — это ты загнул", — с улыбкой отреагировал Путин.
Как уже ранее сообщал Лайф, президент РФ прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея. Глава государства поздравил жителей с этим событием, подчеркнув, что в городе сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.
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