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    "Освящал — это ты загнул": Глава Нижегородской области оговорился во время встречи с Путиным и развеселил президента

    Во время экскурсии Глеб Никитин заявил, что освящал Михайло-Архангельский собор, но моментально исправился.

    21 августа, 20:24

    Глава Нижегородской области оговорился во время встречи с Путиным и развеселил президента. Видео © LIFE

    Глава Нижегородской области Глеб Никитин оговорился во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим в Нижний Новгород по случаю празднования 800-летия города.

    Во время экскурсии губернатор заявил, что освящал Михайло-Архангельский собор. Спустя несколько секунд Никитин поправился, отметив, что он закладывал храм.

    Путин поставил свечку в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода

    Путин поставил свечку в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода

    "Освящал — это ты загнул", — с улыбкой отреагировал Путин.

    Как уже ранее сообщал Лайф, президент РФ прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея. Глава государства поздравил жителей с этим событием, подчеркнув, что в городе сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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