В МИД пообещали сделать выводы в адрес участников саммита "Крымской платформы"
Представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что все страны-участницы неоднократно получали приглашения от РФ посетить полуостров и составить собственное, неопосредованное впечатление.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Россия намерена зафиксировать позицию каждой страны — участницы предстоящего украинского саммита "Крымской платформы" и сделать необходимые выводы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Газете.ру".
"Безусловно, Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы", — пояснила Захарова, отвечая на вопрос, будет ли Россия продолжать диалог с участниками саммита и последует ли какая-то реакция — персональные санкции или вызов послов отдельных государств.
Захарова также напомнила слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал киевский саммит ёмко и предельно конкретно — шабаш.
Представитель дипведомства добавила, что позиция России по Крыму известна всем. Страны — участницы встречи неоднократно получали приглашения от РФ посетить полуостров и составить собственное, неопосредованное впечатление, подчеркнула дипломат.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "возвращения" Крыма Незалежной будет обсуждаться на так называемой Крымской платформе, которая состоится 23 августа. Политик анонсировал, что на саммите будет представлено около 30 стран мира: Киев предложил принять участие в саммите США, Великобритании, Канаде, Турции и странам Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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