Талибы обратились к лидерам ополчения в Панджшере через Посольство России
Радикалы предложили урегулировать ситуацию мирным путём и заключить политическое соглашение.
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Представитель политофиса "Талибана"* 21 августа посетил Посольство РФ в Кабуле, где передал властям единственной не покорившейся движению провинции Панджшер предложение заключить политическое соглашение. Об этом сообщил глава дипмиссии РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов, и он просил передать панджшерцам политический сигнал", — сказал Жирнов в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".
Жирнов добавил, что талибы намерены решить проблему мирным путём, например через достижение политического соглашения. По словам дипломата, они "не хотят кровопролития и настроены на диалог". Российский посол отметил, что талибы хотят урегулировать ситуацию "более цивилизованно", чем занимавший пост вице-президента Афганистана при Ашрафе Гани Амрулла Салех. Также Жирнов уверен, что "Талибан" не станет распространять своё влияние на страны Центральной Азии.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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