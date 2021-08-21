Талибы обратились к лидерам ополчения в Панджшере через Посольство России

Представитель политофиса "Талибана"* 21 августа посетил Посольство РФ в Кабуле, где передал властям единственной не покорившейся движению провинции Панджшер предложение заключить политическое соглашение. Об этом сообщил глава дипмиссии РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов, и он просил передать панджшерцам политический сигнал", — сказал Жирнов в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".

Жирнов добавил, что талибы намерены решить проблему мирным путём, например через достижение политического соглашения. По словам дипломата, они "не хотят кровопролития и настроены на диалог". Российский посол отметил, что талибы хотят урегулировать ситуацию "более цивилизованно", чем занимавший пост вице-президента Афганистана при Ашрафе Гани Амрулла Салех. Также Жирнов уверен, что "Талибан" не станет распространять своё влияние на страны Центральной Азии.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.