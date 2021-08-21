НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Талибы обратились к лидерам ополчения в Панджшере через Посольство России

    Радикалы предложили урегулировать ситуацию мирным путём и заключить политическое соглашение.

    21 августа, 19:42
    <p>Фото © ТАСС / АР</p>

    Фото © ТАСС / АР

    Представитель политофиса "Талибана"* 21 августа посетил Посольство РФ в Кабуле, где передал властям единственной не покорившейся движению провинции Панджшер предложение заключить политическое соглашение. Об этом сообщил глава дипмиссии РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

    "У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов, и он просил передать панджшерцам политический сигнал", сказал Жирнов в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".

    Российский посол рассказал о ситуации в Кабуле после прихода к власти талибов

    Российский посол рассказал о ситуации в Кабуле после прихода к власти талибов

    Жирнов добавил, что талибы намерены решить проблему мирным путём, например через достижение политического соглашения. По словам дипломата, они "не хотят кровопролития и настроены на диалог". Российский посол отметил, что талибы хотят урегулировать ситуацию "более цивилизованно", чем занимавший пост вице-президента Афганистана при Ашрафе Гани Амрулла Салех. Также Жирнов уверен, что "Талибан" не станет распространять своё влияние на страны Центральной Азии.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Бывшего посла США в Афганистане экстренно вернули в Кабул для ускорения эвакуации

      сегодня в 19:31

      Российский посол рассказал о ситуации в Кабуле после прихода к власти талибов

      сегодня в 19:18

      "Всегда менял тему": Посол РФ рассказал о нежелании Гани обсуждать мирный процесс в Афганистане

      сегодня в 19:05

      Путин поставил свечку в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода

      сегодня в 19:58

      Рублёв победил Медведева и вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

      сегодня в 19:37

      Новости партнеров

      Layer 1