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    Рублёв победил Медведева и вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

    В решающем матче его соперником будет победитель встречи между олимпийским чемпионом Александром Зверевым, представляющим Германию, и греком Стефаносом Циципасом.

    21 августа, 19:37
    <p>Фото © ОКР</p>

    Фото © ОКР

    Российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати победил своего соотечественника Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Призовой фонд соревнований Western & Southern Open составляет 4,8 миллиона долларов.

    Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. За это время Рублёв исполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, отдав сопернику три свои подачи.

    Медведев не смог пробиться в финал на втором турнире серии "Мастерс" подряд, впервые в карьере уступив Рублёву. Неделю назад он в решающем матче соревнований в Торонто одолел американца Райана Опелку — 6:4, 6:3.

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    Рублёв поборется за титул в Цинциннати с победителем встречи между олимпийским чемпионом Александром Зверевым, представляющим Германию, и греком Стефаносом Циципасом. Финал состоится в воскресенье, 22 августа.

    При любом исходе турнира Western & Southern Open Медведев останется второй ракеткой мира. Он по-прежнему будет уступать в рейтинге только сербу Новаку Джоковичу. Рублёв сохранит седьмую позицию.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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