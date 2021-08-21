Рублёв победил Медведева и вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати победил своего соотечественника Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Призовой фонд соревнований Western & Southern Open составляет 4,8 миллиона долларов.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. За это время Рублёв исполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, отдав сопернику три свои подачи.

Медведев не смог пробиться в финал на втором турнире серии "Мастерс" подряд, впервые в карьере уступив Рублёву. Неделю назад он в решающем матче соревнований в Торонто одолел американца Райана Опелку — 6:4, 6:3.

Рублёв поборется за титул в Цинциннати с победителем встречи между олимпийским чемпионом Александром Зверевым, представляющим Германию, и греком Стефаносом Циципасом. Финал состоится в воскресенье, 22 августа.