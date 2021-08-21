Путин поставил свечку в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода
После посещения собора глава государства возложил цветы к Вечному огню.
Путин поставил свечку в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин поставил свечку в Михайло-Архангельском соборе в Нижнем Новгороде — древнейшем каменном храме города. Глава государства побывал там вместе с губернатором региона Глебом Никитиным.
Михайло-Архангельский собор является памятником шатрового зодчества XVII века. Он находится на территории Нижегородского кремля и ведёт свою историю со времени основания города. Храм освящён в честь покровителя русского воинства — архангела Михаила.
"Волжскими далями захватывает дух": Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города
После посещения собора Путин возложил цветы к Вечному огню.
Напомним, ранее российский лидер в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея. Глава государства поздравил жителей с этим событием, подчеркнув, что в городе сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.
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