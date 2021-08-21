Путин поставил свечку в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поставил свечку в Михайло-Архангельском соборе в Нижнем Новгороде — древнейшем каменном храме города. Глава государства побывал там вместе с губернатором региона Глебом Никитиным.

Михайло-Архангельский собор является памятником шатрового зодчества XVII века. Он находится на территории Нижегородского кремля и ведёт свою историю со времени основания города. Храм освящён в честь покровителя русского воинства — архангела Михаила.

После посещения собора Путин возложил цветы к Вечному огню.