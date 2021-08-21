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    Путин поставил свечку в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода

    После посещения собора глава государства возложил цветы к Вечному огню.

    21 августа, 19:58

    Путин поставил свечку в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода. Видео © LIFE

    Президент России Владимир Путин поставил свечку в Михайло-Архангельском соборе в Нижнем Новгороде — древнейшем каменном храме города. Глава государства побывал там вместе с губернатором региона Глебом Никитиным.

    Михайло-Архангельский собор является памятником шатрового зодчества XVII века. Он находится на территории Нижегородского кремля и ведёт свою историю со времени основания города. Храм освящён в честь покровителя русского воинства — архангела Михаила.

    "Волжскими далями захватывает дух": Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города

    "Волжскими далями захватывает дух": Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города

    После посещения собора Путин возложил цветы к Вечному огню.

    Напомним, ранее российский лидер в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея. Глава государства поздравил жителей с этим событием, подчеркнув, что в городе сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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