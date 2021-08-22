Режиссёр Терри Гиллиам поблагодарил Россию за кинофестиваль в Одессе. Видео © 7-й канал

Известный британский режиссёр Терри Гиллиам на закрытии Одесского международного кинофестиваля неожиданно поблагодарил за мероприятие Россию. Видео опубликовал местный 7-й канал.

"Спасибо Одесса, спасибо, Россия", — обратился к зрителям режиссёр.

Гиллиам отметил, что на его творчество оказал влияние фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин" и для него волнительно находиться на Потёмкинской лестнице. Режиссёр признался, что был рад побывать в России, особенно в Одессе.