"Спасибо!": Режиссёр Терри Гиллиам поблагодарил Россию за кинофестиваль в Одессе
Ведущая попыталась исправить оплошность звёздного гостя и начала спешно скандировать: "Слава Украине".
Кинорежиссёр Терри Гиллиам. Фото © ТАСС / Zuma
Режиссёр Терри Гиллиам поблагодарил Россию за кинофестиваль в Одессе. Видео © 7-й канал
Известный британский режиссёр Терри Гиллиам на закрытии Одесского международного кинофестиваля неожиданно поблагодарил за мероприятие Россию. Видео опубликовал местный 7-й канал.
"Спасибо Одесса, спасибо, Россия", — обратился к зрителям режиссёр.
Гиллиам отметил, что на его творчество оказал влияние фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин" и для него волнительно находиться на Потёмкинской лестнице. Режиссёр признался, что был рад побывать в России, особенно в Одессе.
Ведущая попыталась исправить оплошность звёздного гостя и начала спешно скандировать: "Слава Украине". В итоге Гиллиам понял, что сказал что-то не то, и в шутливой манере поблагодарил за то, что его "вернули в реальность".
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