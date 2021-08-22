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    "Спасибо!": Режиссёр Терри Гиллиам поблагодарил Россию за кинофестиваль в Одессе

    Ведущая попыталась исправить оплошность звёздного гостя и начала спешно скандировать: "Слава Украине".

    21 августа, 21:11

    Кинорежиссёр Терри Гиллиам. Фото © ТАСС / Zuma

    Режиссёр Терри Гиллиам поблагодарил Россию за кинофестиваль в Одессе. Видео © 7-й канал

    Известный британский режиссёр Терри Гиллиам на закрытии Одесского международного кинофестиваля неожиданно поблагодарил за мероприятие Россию. Видео опубликовал местный 7-й канал.

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    "Спасибо Одесса, спасибо, Россия", обратился к зрителям режиссёр.

    Гиллиам отметил, что на его творчество оказал влияние фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин" и для него волнительно находиться на Потёмкинской лестнице. Режиссёр признался, что был рад побывать в России, особенно в Одессе.

    Ведущая попыталась исправить оплошность звёздного гостя и начала спешно скандировать: "Слава Украине". В итоге Гиллиам понял, что сказал что-то не то, и в шутливой манере поблагодарил за то, что его "вернули в реальность".

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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