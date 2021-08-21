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    Праздничный салют прогремел в ночном небе Нижнего Новгорода в честь 800-летия города

    А перед этим на гала-концерте выступили гимнастки Дина и Арина Аверины и другие звёзды.

    21 августа, 20:44

    Фото © LIFE

    Праздничный салют прогремел в ночном небе Нижнего Новгорода в честь 800-летия города. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS) / Соцсети

    В Нижнем Новгороде в рамках празднования 800-летия города прогремел праздничный салют. Сотни залпов были выпущены с шести барж "Волжского судоходства" в акватории Волги и Оки.

    • Фото © LIFE / Павел Баранов
      Фото © LIFE / Павел Баранов
    • Фото © LIFE / Павел Баранов
      Фото © LIFE / Павел Баранов
    • Фото © LIFE / Павел Баранов
      Фото © LIFE / Павел Баранов
    • Фото © LIFE / Павел Баранов
      Фото © LIFE / Павел Баранов
    • Фото © LIFE / Павел Баранов
      Фото © LIFE / Павел Баранов
    • Фото © LIFE / Павел Баранов
      Фото © LIFE / Павел Баранов
    • Фото © LIFE / Павел Баранов
      Фото © LIFE / Павел Баранов

    Фото © LIFE / Павел Баранов

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    Посмотреть на красочное шоу в тёмном небе собралось большое количество местных жителей и гостей Нижнего Новгорода. Граждане с воодушевлением следили за происходящим и в конце разразились криками и аплодисментами.

    А до салюта в Нижнем Новгороде состоялся праздничный гала-концерт. На нём выступили гимнастки Дина и Арина Аверины, обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов, танцовщик Сергей Полунин, группа "Любэ" и многие другие. Режиссировал мероприятие знаменитый фигурист, хореограф-постановщик Илья Авербух.

    Сёстры Аверины выступили на концерте в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Видео © LIFE

    "С ума сойти!": Красочное шоу 1200 дронов удивило жителей Нижнего Новгорода

    "С ума сойти!": Красочное шоу 1200 дронов удивило жителей Нижнего Новгорода

    Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея. Глава государства поздравил жителей с этим событием, подчеркнув, что в городе сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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