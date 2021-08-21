Праздничный салют прогремел в ночном небе Нижнего Новгорода в честь 800-летия города
А перед этим на гала-концерте выступили гимнастки Дина и Арина Аверины и другие звёзды.
Фото © LIFE
В Нижнем Новгороде в рамках празднования 800-летия города прогремел праздничный салют. Сотни залпов были выпущены с шести барж "Волжского судоходства" в акватории Волги и Оки.
Посмотреть на красочное шоу в тёмном небе собралось большое количество местных жителей и гостей Нижнего Новгорода. Граждане с воодушевлением следили за происходящим и в конце разразились криками и аплодисментами.
А до салюта в Нижнем Новгороде состоялся праздничный гала-концерт. На нём выступили гимнастки Дина и Арина Аверины, обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов, танцовщик Сергей Полунин, группа "Любэ" и многие другие. Режиссировал мероприятие знаменитый фигурист, хореограф-постановщик Илья Авербух.
Сёстры Аверины выступили на концерте в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Видео © LIFE
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея. Глава государства поздравил жителей с этим событием, подчеркнув, что в городе сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.
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