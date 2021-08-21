Праздничный салют прогремел в ночном небе Нижнего Новгорода в честь 800-летия города. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS) / Соцсети

В Нижнем Новгороде в рамках празднования 800-летия города прогремел праздничный салют. Сотни залпов были выпущены с шести барж "Волжского судоходства" в акватории Волги и Оки.















Посмотреть на красочное шоу в тёмном небе собралось большое количество местных жителей и гостей Нижнего Новгорода. Граждане с воодушевлением следили за происходящим и в конце разразились криками и аплодисментами.

А до салюта в Нижнем Новгороде состоялся праздничный гала-концерт. На нём выступили гимнастки Дина и Арина Аверины, обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов, танцовщик Сергей Полунин, группа "Любэ" и многие другие. Режиссировал мероприятие знаменитый фигурист, хореограф-постановщик Илья Авербух.

Сёстры Аверины выступили на концерте в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Видео © LIFE