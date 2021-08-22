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    Лидер афганских ополченцев в Панджшере Масуд начал переговоры с "Талибаном"

    По словам источника в единственной свободной от радикалов провинции, речь идёт о создании инклюзивного правительства.

    21 августа, 21:54
    <p>Ахмад Масуд. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ahmad_Massoud.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

    Ахмад Масуд. Фото © Wikipedia

    Глава сопротивления "Талибану"* в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд вступил с радикалами в переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в регионе.

    "В настоящий момент идут переговоры между Ахмадом Масудом и талибами. Речь идёт о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий", — рассказал источник.

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    Сын знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда призвал афганцев к борьбе с "Талибаном"

    Также он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Масуд якобы присягнул талибам на верность.

    "Это слухи и откровенная ложь. Ахмад Масуд никогда не присягал на верность "Талибану" и никогда этого не сделает", — заявил источник.

    Талибы обратились к лидерам ополчения в Панджшере через Посольство России

    Талибы обратились к лидерам ополчения в Панджшере через Посольство России

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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