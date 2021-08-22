Лидер афганских ополченцев в Панджшере Масуд начал переговоры с "Талибаном"
По словам источника в единственной свободной от радикалов провинции, речь идёт о создании инклюзивного правительства.
Ахмад Масуд. Фото © Wikipedia
Глава сопротивления "Талибану"* в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд вступил с радикалами в переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в регионе.
"В настоящий момент идут переговоры между Ахмадом Масудом и талибами. Речь идёт о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий", — рассказал источник.
Также он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Масуд якобы присягнул талибам на верность.
"Это слухи и откровенная ложь. Ахмад Масуд никогда не присягал на верность "Талибану" и никогда этого не сделает", — заявил источник.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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