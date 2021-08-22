Лидер афганских ополченцев в Панджшере Масуд начал переговоры с "Талибаном"

Глава сопротивления "Талибану"* в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд вступил с радикалами в переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в регионе.

"В настоящий момент идут переговоры между Ахмадом Масудом и талибами. Речь идёт о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий", — рассказал источник.

Также он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Масуд якобы присягнул талибам на верность.

"Это слухи и откровенная ложь. Ахмад Масуд никогда не присягал на верность "Талибану" и никогда этого не сделает", — заявил источник.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.