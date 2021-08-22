Княгиня Лихтенштейна Мария скончалась на 82-м году жизни

Княгиня Лихтенштейна Мария скончалась 21 августа в возрасте 81 года. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление княжеского дома.

В среду, 18 августа, Мария перенесла инсульт, её госпитализировали. Монаршая особа ушла из жизни в больнице.

Мария Кински фон Вхинитц и Теттау — супруга и кузина правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. Родилась в Праге в 1940 году. В 1967 году вышла замуж за Ханса-Адама. В браке у них родились четверо детей.