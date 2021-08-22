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    Княгиня Лихтенштейна Мария скончалась на 82-м году жизни

    18 августа монаршая особа перенесла инсульт и была госпитализирована.

    21 августа, 22:18
    <p>Княгиня Лихтенштейна Мария. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Marie_Kinsky_von_Wchinitz_und_Tettau.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

    Княгиня Лихтенштейна Мария. Фото © Wikipedia

    Княгиня Лихтенштейна Мария скончалась 21 августа в возрасте 81 года. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление княжеского дома.

    В среду, 18 августа, Мария перенесла инсульт, её госпитализировали. Монаршая особа ушла из жизни в больнице.

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    Мария Кински фон Вхинитц и Теттау — супруга и кузина правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. Родилась в Праге в 1940 году. В 1967 году вышла замуж за Ханса-Адама. В браке у них родились четверо детей.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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