Израиль нанёс несколько бомбовых ударов по районам сектора Газа
В армии страны утверждают, что атаковали объекты движения ХАМАС.
Израиль нанёс несколько бомбовых ударов по районам сектора Газа. Видео © Twitter / AuroraIntel
Авиация Израиля нанесла несколько бомбовых ударов по районам сектора Газа. Об этом сообщает радиостанция South Al-Aqsa.
По данным СМИ, атаке подверглись электростанция возле лагеря беженцев Нусейрат в центре Палестины, город Хан-Юнис (юг анклава) и ряд районов Газы. О жертвах и разрушениях информации пока нет.
Ранее на границе сектора Газа произошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. По словам главы Минздрава частично признанного государства Ашрафа аль-Кидры, в них пострадал 41 палестинец. Пресс-служба армии Израиля также сообщила об одном пострадавшем военнослужащем пограничной полиции. Конфликт случился во время акции в память 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса.
"В ответ на ожесточённые беспорядки, которые ХАМАС спровоцировало сегодня на границе Израиля и Газы, наши силы только что нанесли удар по четырём объектам по производству оружия и складам ХАМАС", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля в "Твиттере".
Напомним, предыдущая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в мае. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжались более десяти дней. Российский МИД осудил использование силы против населения Израиля и Палестины, а также призвал в срочном порядке провести заседание "ближневосточного квартета" на уровне министров. Позже Израиль и ХАМАС договорились о перемирии, которое вступило в силу в ночь на 21 мая.
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