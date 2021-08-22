Израиль нанёс несколько бомбовых ударов по районам сектора Газа. Видео © Twitter / AuroraIntel

Авиация Израиля нанесла несколько бомбовых ударов по районам сектора Газа. Об этом сообщает радиостанция South Al-Aqsa.

По данным СМИ, атаке подверглись электростанция возле лагеря беженцев Нусейрат в центре Палестины, город Хан-Юнис (юг анклава) и ряд районов Газы. О жертвах и разрушениях информации пока нет.

Ранее на границе сектора Газа произошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. По словам главы Минздрава частично признанного государства Ашрафа аль-Кидры, в них пострадал 41 палестинец. Пресс-служба армии Израиля также сообщила об одном пострадавшем военнослужащем пограничной полиции. Конфликт случился во время акции в память 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса.