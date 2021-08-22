Космонавты с МКС поздравили всех россиян с Днём флага РФ. Видео © Twitter / novitskiy_iss

Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили россиян с Днём Государственного флага РФ, который отмечается 22 августа.

"Триколор олицетворяет собой могущество России и величие её народа, символизирует преемственность поколений, демонстрирует единство Отечества и укрепляет патриотический дух. Поэтому этот праздник является важнейшим связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим. Уважение к своему флагу — это то качество, которое объединяет нас и делает сильнее. Это дань уважения истории, культуре и наследию своей страны", — отметил Дубров.

В свою очередь Новицкий, поздравляя россиян с праздником, призвал всех граждан гордиться своей страной, беречь её и хранить традиции.