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    "Триколор олицетворяет собой могущество России": Космонавты с МКС поздравили граждан с Днём флага РФ

    Этот праздник является важнейшим связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим, отметил Пётр Дубров.

    21 августа, 22:35

    Космонавты с МКС поздравили всех россиян с Днём флага РФ. Видео © Twitter / novitskiy_iss

    Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили россиян с Днём Государственного флага РФ, который отмечается 22 августа.

    "Триколор олицетворяет собой могущество России и величие её народа, символизирует преемственность поколений, демонстрирует единство Отечества и укрепляет патриотический дух. Поэтому этот праздник является важнейшим связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим. Уважение к своему флагу — это то качество, которое объединяет нас и делает сильнее. Это дань уважения истории, культуре и наследию своей страны", — отметил Дубров.

    Российские регионы присоединились к акции "От Калининграда до Камчатки", приуроченной ко Дню флага

    Российские регионы присоединились к акции "От Калининграда до Камчатки", приуроченной ко Дню флага

    В свою очередь Новицкий, поздравляя россиян с праздником, призвал всех граждан гордиться своей страной, беречь её и хранить традиции.

    Ранее Лайф рассказывал, что активисты и жители Кронштадта развернули гигантское полотно с государственным триколором на площади возле Морского собора святителя Николая Чудотворца.

    На Камчатке активисты развернули огромный триколор в преддверии Дня флага РФ

    На Камчатке активисты развернули огромный триколор в преддверии Дня флага РФ

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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