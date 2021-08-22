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    Экс-премьер Британии Блэр раскритиковал США за решение вывести войска из Афганистана

    По мнению бывшего главы британского правительства, Запад допустил ошибку, когда "подчинился глупому политическому слогану о завершении бесконечных войн".

    22 августа, 02:11
    <p>Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Фото © ТАСС / РА</p>

    Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Фото © ТАСС / РА

    Решение администрации президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана является недальновидным. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (занимал пост в 1997–2007 годах) в статье, опубликованной крупнейшими СМИ страны.

    "Сегодня мир не знает, что отстаивает Запад, поскольку очевидно, что решение уйти из Афганистана было принято не из стратегических соображений, а по политическим мотивам. Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так", — отметил Блэр, который 20 лет назад поддержал начало военной операции в Афганистане.

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    По мнению бывшего главы британского правительства, Запад допустил ошибку, когда "подчинился глупому политическому слогану о завершении бесконечных войн". По его словам, Афганистан рискует утратить достижения в сфере образования и прав человека в связи с приходом к власти радикального движения "Талибан"*. Экс-премьер-министр Британии считает, что необходимо составить список стимулов, санкций и действий, чтобы привлечь боевиков к ответственности. Он также уверен, что Великобритания обязана "эвакуировать и предоставить убежище тем, перед кем несёт ответственность, перед афганцами, которые помогали стране".

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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