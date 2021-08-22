Экс-премьер Британии Блэр раскритиковал США за решение вывести войска из Афганистана
По мнению бывшего главы британского правительства, Запад допустил ошибку, когда "подчинился глупому политическому слогану о завершении бесконечных войн".
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Фото © ТАСС / РА
Решение администрации президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана является недальновидным. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (занимал пост в 1997–2007 годах) в статье, опубликованной крупнейшими СМИ страны.
"Сегодня мир не знает, что отстаивает Запад, поскольку очевидно, что решение уйти из Афганистана было принято не из стратегических соображений, а по политическим мотивам. Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так", — отметил Блэр, который 20 лет назад поддержал начало военной операции в Афганистане.
По мнению бывшего главы британского правительства, Запад допустил ошибку, когда "подчинился глупому политическому слогану о завершении бесконечных войн". По его словам, Афганистан рискует утратить достижения в сфере образования и прав человека в связи с приходом к власти радикального движения "Талибан"*. Экс-премьер-министр Британии считает, что необходимо составить список стимулов, санкций и действий, чтобы привлечь боевиков к ответственности. Он также уверен, что Великобритания обязана "эвакуировать и предоставить убежище тем, перед кем несёт ответственность, перед афганцами, которые помогали стране".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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