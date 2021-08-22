Экс-премьер Британии Блэр раскритиковал США за решение вывести войска из Афганистана

Решение администрации президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана является недальновидным. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (занимал пост в 1997–2007 годах) в статье, опубликованной крупнейшими СМИ страны.

"Сегодня мир не знает, что отстаивает Запад, поскольку очевидно, что решение уйти из Афганистана было принято не из стратегических соображений, а по политическим мотивам. Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так", — отметил Блэр, который 20 лет назад поддержал начало военной операции в Афганистане.

По мнению бывшего главы британского правительства, Запад допустил ошибку, когда "подчинился глупому политическому слогану о завершении бесконечных войн". По его словам, Афганистан рискует утратить достижения в сфере образования и прав человека в связи с приходом к власти радикального движения "Талибан"*. Экс-премьер-министр Британии считает, что необходимо составить список стимулов, санкций и действий, чтобы привлечь боевиков к ответственности. Он также уверен, что Великобритания обязана "эвакуировать и предоставить убежище тем, перед кем несёт ответственность, перед афганцами, которые помогали стране".

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.