Американец ранил жену и взял в заложники четверых детей
Женщину доставили в больницу. К месту инцидента прибыла полиция.
Кадр видео © Youtube / KHOU11
Житель Хьюстона (штат Техас, США) ранил жену и взял в заложники четверых детей. Об этом сообщает телеканал Fox26.
Мужчина выстрелил супруге в ногу и забаррикадировался в доме с детьми. Женщину доставили в больницу. К месту инцидента прибыла полиция. Ведутся переговоры.
"Несколько сотрудников правоохранительных органов работают на юго-востоке Хьюстона, где мужчина забаррикадировался в доме с детьми", — пишет телеканал.
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