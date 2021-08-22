НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Американец ранил жену и взял в заложники четверых детей

    Женщину доставили в больницу. К месту инцидента прибыла полиция.

    22 августа, 01:27
    <p>Кадр видео © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WcPjvInrNU8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KHOU11</a></p>

    Кадр видео © Youtube / KHOU11

    Житель Хьюстона (штат Техас, США) ранил жену и взял в заложники четверых детей. Об этом сообщает телеканал Fox26.

    Мужчина выстрелил супруге в ногу и забаррикадировался в доме с детьми. Женщину доставили в больницу. К месту инцидента прибыла полиция. Ведутся переговоры.

    "Несколько сотрудников правоохранительных органов работают на юго-востоке Хьюстона, где мужчина забаррикадировался в доме с детьми", — пишет телеканал.

    Москвичка придумала историю с захватом заложников, чтобы выгнать мужа из квартиры

    Москвичка придумала историю с захватом заложников, чтобы выгнать мужа из квартиры

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Ещё один американский радиоведущий-антипрививочник умер от коронавируса

      сегодня в 01:51

      Мастер чёрных услуг: Как совершивший побег в Подмосковье киллер Мавриди служил в криминальном синдикате

      вчера в 21:40

      Аксёнов не увидел смысла в украинском саммите "Крымская платформа"

      сегодня в 01:38

      Глава ДНР призвал Украину забыть о "возвращении" Крыма

      сегодня в 01:10

      Иммунолог Продеус объяснил, почему важно успеть привиться от ковида в августе

      сегодня в 01:06

      Новости партнеров

      Layer 1