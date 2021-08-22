Американец ранил жену и взял в заложники четверых детей

Житель Хьюстона (штат Техас, США) ранил жену и взял в заложники четверых детей. Об этом сообщает телеканал Fox26.

Мужчина выстрелил супруге в ногу и забаррикадировался в доме с детьми. Женщину доставили в больницу. К месту инцидента прибыла полиция. Ведутся переговоры.