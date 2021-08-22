"Нашему коррупционному "Талибану" спели песенку": В Раде назвали позором поздравление США с 30-летием независимости Украины
Сотрудники американской дипмиссии в честь этого события исполнили композицию "Мой друг" группы Kozak System.
Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров
Депутат Рады Вадим Рабинович раскритиковал Посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
"Такого унижения украинские коррупционеры ещё в своей жизни не испытывали — за двадцать лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов, а на 30-летие оккупации Украины нашему коррупционному "Талибану"* спели всего лишь песенку. Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор!" — возмутился Рабинович на своей странице в "Фейсбуке".
Ранее американское посольство разместило в "Инстаграме" видеопоздравление для Украины, на котором сотрудники дипмиссии исполнили песню "Мой друг" группы Kozak System. В сообщении ведомства подчёркивалось, что США "твёрдо поддерживают Украину, её суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание".
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве во время репетиции парада ко Дню независимости сломался танк, а в Херсоне гигантский флагшток за 22 млн рублей рухнул и похоронил под собой "лексус".
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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