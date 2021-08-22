Депутат Рады Вадим Рабинович раскритиковал Посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Такого унижения украинские коррупционеры ещё в своей жизни не испытывали — за двадцать лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов, а на 30-летие оккупации Украины нашему коррупционному "Талибану"* спели всего лишь песенку. Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор!" — возмутился Рабинович на своей странице в "Фейсбуке".