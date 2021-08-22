Солист "Пошлой Молли" попал в больницу после концерта в Геленджике

Полицейские доставили вокалиста украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного в больницу после концерта в Геленджике. Об этом сообщает Mash.

По его данным, полуголого музыканта, кричавшего, что ему угрожают, после выступления привезли на медосвидетельствование. Видимых повреждений на теле артиста зафиксировано не было. После посещения медиков Бледного доставили уже в полицию.

По информации Лайфа, на концерте "Пошлой Молли" фанатки группы попытались пробраться на сцену, где находился солист. Хотя перед выступлением организаторы просили их не делать этого, иначе концерт будет прерван. Однако толпа не прислушалась к требованиям. В итоге выступление пришлось остановить, музыканты ушли за кулисы и больше не появились перед публикой.

Официальных комментариев от МВД пока не поступало.