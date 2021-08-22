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    Солист "Пошлой Молли" попал в больницу после концерта в Геленджике

    Полуголый музыкант утверждал, что ему угрожают. Полицейские отвезли его на медосвидетельствование.

    22 августа, 00:27
    <p>Фото © <a href="https://mash.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

    Фото © Mash

    Полицейские доставили вокалиста украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного в больницу после концерта в Геленджике. Об этом сообщает Mash.

    По его данным, полуголого музыканта, кричавшего, что ему угрожают, после выступления привезли на медосвидетельствование. Видимых повреждений на теле артиста зафиксировано не было. После посещения медиков Бледного доставили уже в полицию.

    "Выеденного яйца не стоит". Вокалист "Пошлой Молли" ответил на обвинения в домогательствах

    "Выеденного яйца не стоит". Вокалист "Пошлой Молли" ответил на обвинения в домогательствах

    По информации Лайфа, на концерте "Пошлой Молли" фанатки группы попытались пробраться на сцену, где находился солист. Хотя перед выступлением организаторы просили их не делать этого, иначе концерт будет прерван. Однако толпа не прислушалась к требованиям. В итоге выступление пришлось остановить, музыканты ушли за кулисы и больше не появились перед публикой.

    Официальных комментариев от МВД пока не поступало.

    Ранее, летом 2020 года, 19-летняя жительница Украины обвинила Кирилла Бледного в домогательствах. Девушка утверждала, что всё произошло на прогулке несколько лет назад, когда она ещё не была совершеннолетней.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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