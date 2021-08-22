Учёные обнаружили способность мозга предсказывать будущее

Человеческий мозг способен воспроизвести продолжение оборванной на середине мелодии, проанализировав ритм и темп уже услышанной части музыкального произведения. К таким выводам пришли учёные из крупнейшего в Дании Орхусского университета, результаты их исследования опубликованы на научном портале Association for Psychological Science.

"Мозг постоянно находится на шаг впереди и сопоставляет наши ожидания с тем, что должно произойти", — пояснил один из ведущих авторов работы Нильс Хансен.

Как уточняется, исследование было посвящено изучению работы мозга в те моменты, когда он определяет, где заканчивается что-то одно и начинается что-то другое. Специалисты решили экспериментировать с распознаванием отдельных музыкальных фраз посреди мелодий. Эксперты попросили около 40 человек прослушать произведения композитора Иоганна Себастьяна Баха. Участники могли приостанавливать и возобновлять музыку на компьютере. При этом испытуемых предупредили, что после прослушивания они пройдут тест на знание мелодий. Учёные засекали время, в течение которого слушатели задерживались на каждой фразе.

В другом эксперименте участники слушали одни и те же музыкальные отрезки, а затем оценивали, насколько полно они звучат. Выяснилось, что слушатели задерживались дольше на мелодиях, которые заканчивались большей неопределённостью.

"Мы смогли показать, что люди склонны воспринимать "недостроенную музыку" как окончание музыкальной мысли. Наше исследование позволит нам лучше понять, как человеческий мозг приобретает новые знания о языке или движениях", — подчёркивается в статье датских учёных.