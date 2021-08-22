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    В РФ вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

    Приобретать полисы без документа, подтверждающего прохождение техосмотра, автовладельцы смогут с 29 августа.

    21 августа, 23:38

    Фото © ТАСС / Максим Стулов

    В России с 22 августа вступил в силу документ, исключающий из закона о безопасности дорожного движения норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

    Ранее обязательное страхование автогражданской ответственности осуществлялось только при условии проведения государственного техосмотра.

    В МВД предложили ещё больше упростить процедуру техосмотра

    В МВД предложили ещё больше упростить процедуру техосмотра

    При этом приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра, автовладельцы смогут с 29 августа. В Центробанке полагают, что эта мера поможет упростить автострахование и сделает этот полис более доступным.

    "Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения", — сообщили в ЦБ.

    Автоэксперт спрогнозировал рост спроса на ОСАГО из-за отмены обязательного техосмотра

    Автоэксперт спрогнозировал рост спроса на ОСАГО из-за отмены обязательного техосмотра

    Напомним, 15 июня Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Так, согласно принятому документу, для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. 2 июля соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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