В РФ вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

В России с 22 августа вступил в силу документ, исключающий из закона о безопасности дорожного движения норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

Ранее обязательное страхование автогражданской ответственности осуществлялось только при условии проведения государственного техосмотра.

При этом приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра, автовладельцы смогут с 29 августа. В Центробанке полагают, что эта мера поможет упростить автострахование и сделает этот полис более доступным.

"Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения", — сообщили в ЦБ.