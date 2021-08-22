Глава Нижегородской области рассказал Путину о строительстве трассы М-12
Глеб Никитин отметил, что власти региона работают по этому вопросу в плотном контакте с правительством.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о строительстве трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.
"М-12 будет проходить по Нижегородской области, это самый длинный участок. И мы очень плотно работаем с правительством, с [замглавы кабмина] Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем в рамках штаба, чтобы строить этот участок", — отметил Никитин.
Напомним, ранее в ходе Послания Федеральному собранию Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М-12, соединяющую Москву и Казань. Президент также указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.
21 августа глава государства прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея города. Путин поздравил жителей с этим событием, подчеркнув, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.
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