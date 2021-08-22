Глава Нижегородской области рассказал Путину о строительстве трассы М-12

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о строительстве трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.

"М-12 будет проходить по Нижегородской области, это самый длинный участок. И мы очень плотно работаем с правительством, с [замглавы кабмина] Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем в рамках штаба, чтобы строить этот участок", — отметил Никитин.

Напомним, ранее в ходе Послания Федеральному собранию Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М-12, соединяющую Москву и Казань. Президент также указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.