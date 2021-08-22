Всероссийская акция "Сохрани лес" стартовала в Нерюнгринском районе Якутии

21 августа в Хатыминском участковом лесничестве Нерюнгринского района Якутии стартовала всероссийская акция "Сохраним лес". Республика стала первым регионом, принимающим мероприятие. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.











Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Бердников отметил, что место было выбрано не случайно: в 2008–2009 годах там произошли сильные лесные пожары.

"Теперь здесь появится новый лес. Мы уделяем максимум внимания восстановлению таких территорий. Всего же в 2021 году в рамках национального проекта "Экология" работы запланированы на общей площади 620 кв. км", — подчеркнул Бердников.

Отмечается, что в рамках акции участники: волонтёры, юные экологи, студенты, школьники — высадили десять тысяч сеянцев сибирского кедра. Бердников добавил, что такое же мероприятие планируется провести в Якутске и других районах республики при поддержке её главы Айсена Николаева.