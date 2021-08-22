Всероссийская акция "Сохрани лес" стартовала в Нерюнгринском районе Якутии
В 2021 году в рамках акции будет высажено 70 миллионов деревьев в 85 регионах страны.
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21 августа в Хатыминском участковом лесничестве Нерюнгринского района Якутии стартовала всероссийская акция "Сохраним лес". Республика стала первым регионом, принимающим мероприятие. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Бердников отметил, что место было выбрано не случайно: в 2008–2009 годах там произошли сильные лесные пожары.
"Теперь здесь появится новый лес. Мы уделяем максимум внимания восстановлению таких территорий. Всего же в 2021 году в рамках национального проекта "Экология" работы запланированы на общей площади 620 кв. км", — подчеркнул Бердников.
Отмечается, что в рамках акции участники: волонтёры, юные экологи, студенты, школьники — высадили десять тысяч сеянцев сибирского кедра. Бердников добавил, что такое же мероприятие планируется провести в Якутске и других районах республики при поддержке её главы Айсена Николаева.
Акция "Сохрани лес", которая является одной из крупнейших экологических инициатив в России, проходит третий год в рамках национального проекта "Экология". В ней принимает участие широкий круг общественности. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти". За два года проведения акции "Сохраним лес" всего по стране было высажено более 82 млн деревьев. В этом году в 85 регионах РФ будет высажено 70 млн деревьев.
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