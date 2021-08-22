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    Женская сборная России победила Швейцарию в первом матче ЧМ по хоккею

    В следующем матче команда России сразится с хозяйками турнира - сборной Канады.

    22 августа, 00:35

    Кадр видео © Twitter / iihfhockey

    Женская сборная России победила команду Швейцарии в первом матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде.

    Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиянок (0:1, 2:0, 1:0). Заброшенными шайбами отметились Валерия Павлова, Виктория Кулишова и Мария Баталова. У швейцарок гол на счету Алины Мюллер.

    Объявлено расписание матчей сборной России по хоккею на чемпионате мира 2022 года

    Объявлено расписание матчей сборной России по хоккею на чемпионате мира 2022 года

    В следующем матче команда России сразится со сборной Канады. Игра начнётся 23 августа в 01:00 мск. Также в группе A играют США, Финляндия и Швейцария.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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