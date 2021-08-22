Женская сборная России победила Швейцарию в первом матче ЧМ по хоккею

Женская сборная России победила команду Швейцарии в первом матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде.

A quick flick of the wrist and Maria Batalova sends the puck straight to the back of the @SwissIceHockey net and gives @russiahockey a 3-1 lead. #WomensWorlds pic.twitter.com/83hvmD8GQ4 — IIHF (@IIHFHockey) August 22, 2021

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиянок (0:1, 2:0, 1:0). Заброшенными шайбами отметились Валерия Павлова, Виктория Кулишова и Мария Баталова. У швейцарок гол на счету Алины Мюллер.