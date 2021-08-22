"Прошлые заслуги — не в счёт": Почему Карпин при вызове игроков в сборную России противоречит сам себе Национальная команда пока не провела под руководством нового наставника ни одного матча, а уже возникли первые скандалы. Есть и вопросы по формированию состава перед отборочными матчами ЧМ-2022. 21 августа, 21:40 Фото © LIFE

Валерий Карпин своими первыми шагами на посту главного тренера сборной России по футболу очень старался произвести на всех приятное впечатление. Он максимально открыт для журналистов, откровенно отвечает на все вопросы, готов омолаживать состав команды и обещает играть в смелый футбол. Только вот совсем обходиться без скандалов всё равно не получается.

До сих пор полностью не сформирован штаб сборной, который на днях покинули менеджер национальной команды Евгений Савин, главный врач Эдуард Безуглов и другой доктор — Михаил Бутовский. Уже известно, что обязанности Савина будет исполнять Сергей Куличенко, при Станиславе Черчесове работавший главным администратором. Медицинский штаб пополнят бывший врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов и Владимир Хайтин из петербургского "Зенита".

— Когда будет фактура, мы всё объявим. К сбору штаб будет полностью сформирован, — разъяснил ситуацию генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Появились вопросы и в связи с тем, как Карпин отбирает футболистов для участия в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии, Кипра и Мальты. Казалось бы, только что тренер объявил расширенный состав из 31 футболиста, который обещал до конца августа немного подсократить. Но вместо этого ни с того ни с сего список дополнился ещё одним игроком — вратарём леверкузенского "Байера" Андреем Лунёвым.

Возникает логичный вопрос, почему нельзя было включить бывшего вратаря петербургского "Зенита" в изначальный список, в котором на вратарской позиции значились Маринато Гильерме из московского "Локомотива", Юрий Дюпин из казанского "Рубина", спартаковец Александр Максименко и представитель "Ростова" Сергей Песьяков. Ещё в начале недели Виталий Кафанов, которому Карпин поручил заниматься голкиперами в сборной, объяснял невызов Лунёва несколькими причинами.

— Главных критериев два. Первый — игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунёва, которому я уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах. Второй — количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги — не в счёт, — отмечал Кафанов.

И действительно, Лунёв только-только перешёл в "Байер" из "Зенита" и ещё не успел провести за немецкий клуб ни одного официального матча. Россиянин пока сидит на лавке, выполняя роль дублёра Лукаша Градецкого, игравшего на Евро-2020 за сборную Финляндии. Да и в прошлом сезоне в петербургском клубе Лунёв не поражал воображение своей игрой. Он выходил на поле лишь 12 раз, вчистую проиграв конкуренцию Михаилу Кержакову.

И вот уже через несколько дней ситуация коренным образом изменилась. Теперь Кафанов говорит, что хочет посмотреть на сборах как можно больше вратарей и уже из них выбрать основного на важнейший матч с Хорватией, который состоится 1 сентября в столичных "Лужниках".

— Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени. В расширенном списке было семь вратарей примерно одного хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток. Подчеркну, Андрей будет одним из пяти, а не пятым. Только по результатам тренировок станет понятно, кто будет первым номером на сентябрьских матчах, — резюмировал тренер вратарей сборной России.

Здесь сразу можно заметить несколько нелогичных моментов. Во-первых, почему Кафанов говорит о семи вратарях в расширенном списке? Ведь ранее Карпин указывал, что в этом самом списке были ещё и Илья Лантратов из подмосковных "Химок", и зенитовец Михаил Кержаков, и выступающий за "Краснодар" Матвей Сафонов. Получается, с учётом Лунёва уже восемь голкиперов. И довольно странно, что Кафанов намеренно отказывается от просмотра игравшего на Евро-2020 Сафонова, с которым ещё недавно связывали светлое будущее сборной России.



Кроме того, если уж решили приглашать вратарей, уехавших играть в Европу, то почему не обратились к кандидатуре бывшего голкипера "Краснодара" Станислава Крицюка? В отличие от Лунёва, он в своей команде (португальском "Жил Висенте") — безоговорочный № 1 в воротах. В двух стартовых турах национального первенства Крицюк проводил за команду из города Барселуш все 90 минут и не пропустил ни одного гола. В турнирной таблице "Жил Висенте" идёт вторым, опережая и "Порту", и "Бенфику".

Да, Карпин сознательно открещивается от вопросов про вратарей, из раза в раз переадресовывая их Кафанову. Но всё равно за итоговый результат придётся отвечать самому Валерию Георгиевичу — тут уж на помощника никак не переведёшь стрелки. К тому же есть немало вопросов и по другим линиям сборной.

Из защитников в расширенный состав были включены в том числе Фёдор Кудряшов из турецкого "Антальяспора" и зенитовец Дмитрий Чистяков. Кудряшов последний раз выходил на поле в июне в матче Евро-2020 против Дании. У Чистякова тоже не много игровой практики. В петербургском клубе он при необходимости заменяет в центре обороны хорвата Деяна Ловрена и украинца Ярослава Ракицкого, являющихся основными игроками "Зенита" на этой позиции.

Изучаем список вызванных Карпиным полузащитников и видим в нём Алексея Ионова из "Краснодара" и спартаковца Зелимхана Бакаева. В нынешнем сезоне ни тот ни другой пока не отметились результативными действиями на поле, да и в целом выглядят пока весьма бледно. Вновь не работает тезис Карпина о том, что для попадания в сборную нужно быть в первую очередь на виду в своих клубах. Именно по этой логике в национальную команду не попали зенитовец Артём Дзюба и спартаковец Александр Соболев. Получается, что в каждом отдельном случае используются разные принципы отбора?

На самом деле ругать Карпина совсем не хочется. Он принял сборную в непростой момент и действительно горит желанием добиться с командой поставленной цели — попасть на чемпионат мира в Катар. Для того чтобы иметь возможность уделять всё время интересам сборной, тренеру даже пришлось покинуть "Ростов", в котором ему было невероятно комфортно. При этом порция здоровой критики ещё никому не мешала. Надеемся, что до матча с Хорватией Валерий Георгиевич разберётся с накопившимися вопросами и вместе с командой решит поставленную задачу.

Авторы Роман Фейгин