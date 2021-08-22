Глава ДНР призвал Украину забыть о "возвращении" Крыма

"В плане рассуждений о возвращении Крыма, о возвращении Донбасса — это желания, хотелки, это выстроенный пиар, но наряду с этим мы не видим никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений. О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".