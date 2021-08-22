Глава ДНР призвал Украину забыть о "возвращении" Крыма
По Донбассу, отметил Денис Пушилин, есть сотая доля процента, которая позволяет рассчитывать на мирное сосуществование в какой-то ближайшей перспективе.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посоветовал властям Украины не рассчитывать на возвращение Крыма.
"В плане рассуждений о возвращении Крыма, о возвращении Донбасса — это желания, хотелки, это выстроенный пиар, но наряду с этим мы не видим никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений. О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ДНР добавил, что по Донбассу есть сотая доля процента, которая позволяет рассчитывать на мирное сосуществование в какой-то ближайшей перспективе.
Ранее стало известно, что Украина отказала представителю Крыма в участии в так называемом форуме "Крымская платформа", который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал очередным шабашем.
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Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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