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    Аксёнов не увидел смысла в украинском саммите "Крымская платформа"

    Мероприятие, на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова Незалежной, состоится 23 августа в Киеве.

    22 августа, 01:38
    <p>Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Виктория Виатрис</p>

    Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Виктория Виатрис

    Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что в проведении киевского саммита "Крымская платформа" полностью отсутствуют логика и здравый смысл.

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    "Что они хотят делать на "Крымской платформе", мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб. Логики никакой и здравого смысла в этой "Крымской платформе" нет", заявил глава республики в эфире телеканала "Россия 24".

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "возвращения" Крыма Незалежной будет обсуждаться на так называемой "Крымской платформе", которая состоится 23 августа. Политик анонсировал, что на саммите будет представлено около 30 стран мира: Киев предложил принять участие в мероприятии США, Великобритании, Канаде, Турции и странам Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

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    Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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