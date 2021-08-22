Рогозин оценил запуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb
Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что "ракета отработала штатно".
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Пуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 британскими спутниками OneWeb на борту прошёл в штатном режиме, заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Ракета отработала штатно. Первое включение разгонного блока зафиксировано в расчётное время", — написал он в "Твиттере".
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Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур в ночь на 22 августа. Ранее запуск "Союза" дважды переносили. 20 августа автоматика в последний момент отменила пуск из-за нештатной работы одного из клапанов наземного комплекса. Позже запуск вновь перенесли.
Этот пуск спутников OneWeb стал первым с космодрома Байконур в 2021 году. Он должен довести количество аппаратов британской компании на орбите до 288. Запускают их туда с февраля 2019 года. Предыдущий пуск состоялся в июле с Восточного. Обновлённая договорённость OneWeb с компанией Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020–2022 годах.
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