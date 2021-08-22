Трамп назвал бегство США из Афганистана капитуляцией

Он напомнил, что, бежав из Афганистана, американцы оставили оборудования и техники более чем на 80 миллиардов долларов. Теперь же, по его мнению, часть новейшего вооружения будет передано на изучение в Россию и Китай. Трамп назвал действия Байдена некомпетентными и допустил, что в двадцатую годовщину терактов 11 сентября над американским посольством в Кабуле будет развеваться флаг "Талибана"*.