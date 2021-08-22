Трамп назвал бегство США из Афганистана капитуляцией
Бывший лидер допустил, что в годовщину терактов 11 сентября над американским посольством в Кабуле будет развеваться флаг террористов.
Фото © AP / ТАСС
Экс-президент США Дональд Трамп сравнил вывод американских войск из Афганистана с капитуляцией. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками.
"Мы видим, как нашу армию сдают врагу. Это величайшее военное унижение в истории США", — подчеркнул экс-лидер Штатов.
Он напомнил, что, бежав из Афганистана, американцы оставили оборудования и техники более чем на 80 миллиардов долларов. Теперь же, по его мнению, часть новейшего вооружения будет передано на изучение в Россию и Китай. Трамп назвал действия Байдена некомпетентными и допустил, что в двадцатую годовщину терактов 11 сентября над американским посольством в Кабуле будет развеваться флаг "Талибана"*.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого экс-президент США Дональд Трамп жёстко осудил политику нынешнего лидера Джо Байдена, назвав ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, и потребовал, чтобы глава государства извинился перед своим народом.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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