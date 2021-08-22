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    Трамп назвал бегство США из Афганистана капитуляцией

    Бывший лидер допустил, что в годовщину терактов 11 сентября над американским посольством в Кабуле будет развеваться флаг террористов.

    22 августа, 06:04
    <p>Фото © AP / ТАСС</p>

    Фото © AP / ТАСС

    Экс-президент США Дональд Трамп сравнил вывод американских войск из Афганистана с капитуляцией. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками.

    "Мы видим, как нашу армию сдают врагу. Это величайшее военное унижение в истории США", — подчеркнул экс-лидер Штатов.

    Он напомнил, что, бежав из Афганистана, американцы оставили оборудования и техники более чем на 80 миллиардов долларов. Теперь же, по его мнению, часть новейшего вооружения будет передано на изучение в Россию и Китай. Трамп назвал действия Байдена некомпетентными и допустил, что в двадцатую годовщину терактов 11 сентября над американским посольством в Кабуле будет развеваться флаг "Талибана"*.

    Трамп испугался, что Россия может завладеть американскими вертолётами в Афганистане

    Трамп испугался, что Россия может завладеть американскими вертолётами в Афганистане

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого экс-президент США Дональд Трамп жёстко осудил политику нынешнего лидера Джо Байдена, назвав ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, и потребовал, чтобы глава государства извинился перед своим народом.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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