Правозащитница заявила, что талибы казнили молодую женщину за невкусную еду

Представители радикального движения "Талибан"* заживо сожгли молодую женщину на севере Афганистана после того, как она приготовила, по их мнению, невкусную еду. Об этом в эфире телеканала Sky News рассказала правозащитница, бывшая судья Наджла Аюби.

По её словам, девушку заставили готовить для радикалов, однако тем не понравились её кулинарные навыки. Жертву обвинили в том, что она "плохо готовила", и убили.

"Они заставляют людей давать им еду и готовить им еду", — подчеркнула Аюби.

Кроме того, она заявила, что талибы забирают женщин в секс-рабство, причём рабынь отсылают в соседние с Афганистаном страны в гробах.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.