Правозащитница заявила, что талибы казнили молодую женщину за невкусную еду
Радикалы заставляют афганцев отдавать и готовить им еду, утверждает Наджла Аюби.
Фото © ТАСС / AP
Представители радикального движения "Талибан"* заживо сожгли молодую женщину на севере Афганистана после того, как она приготовила, по их мнению, невкусную еду. Об этом в эфире телеканала Sky News рассказала правозащитница, бывшая судья Наджла Аюби.
По её словам, девушку заставили готовить для радикалов, однако тем не понравились её кулинарные навыки. Жертву обвинили в том, что она "плохо готовила", и убили.
"Они заставляют людей давать им еду и готовить им еду", — подчеркнула Аюби.
Кроме того, она заявила, что талибы забирают женщин в секс-рабство, причём рабынь отсылают в соседние с Афганистаном страны в гробах.
Ранее сообщалось, что талибы ввели в центральной провинции Газни запрет на музыку и на работу женщин на местных радиостанциях. Также появлялась информация о том, что радикалы объявили охоту на сотрудничавших с НАТО и США афганцев и их семьи.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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