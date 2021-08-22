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    Правозащитница заявила, что талибы казнили молодую женщину за невкусную еду

    Радикалы заставляют афганцев отдавать и готовить им еду, утверждает Наджла Аюби.

    22 августа, 05:30

    Фото © ТАСС / AP

    Представители радикального движения "Талибан"* заживо сожгли молодую женщину на севере Афганистана после того, как она приготовила, по их мнению, невкусную еду. Об этом в эфире телеканала Sky News рассказала правозащитница, бывшая судья Наджла Аюби.

    По её словам, девушку заставили готовить для радикалов, однако тем не понравились её кулинарные навыки. Жертву обвинили в том, что она "плохо готовила", и убили.

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    "Они заставляют людей давать им еду и готовить им еду", — подчеркнула Аюби.

    Кроме того, она заявила, что талибы забирают женщин в секс-рабство, причём рабынь отсылают в соседние с Афганистаном страны в гробах.

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    СМИ: В Афганистане талибы избили гражданина Британии и его жену

    Ранее сообщалось, что талибы ввели в центральной провинции Газни запрет на музыку и на работу женщин на местных радиостанциях. Также появлялась информация о том, что радикалы объявили охоту на сотрудничавших с НАТО и США афганцев и их семьи.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Талибы убили родственника немецкого журналиста и разыскивали его самого

    Талибы убили родственника немецкого журналиста и разыскивали его самого

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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