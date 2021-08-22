На США обрушился ураган "Генри" и затопил улицы Нью-Йорка

Жители мегаполиса делятся последствиями непогоды в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, что в некоторых районах дороги превратились в полноводные реки, а первые этажи зданий оказались под угрозой подтопления. Очевидно, что ливневая канализация не справляется с таким количеством осадков. При этом, судя по прогнозам, стихия только набирает обороты, в связи с чем американцам советуют не покидать свои дома без лишней необходимости.