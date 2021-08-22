На США обрушился ураган "Генри" и затопил улицы Нью-Йорка
Если верить прогнозам, то стихия только набирает обороты, поэтому жителям города советуют не выходить из дома.
Видео © Twitter/CrocLeReporteur
На Нью-Йорк обрушился ураган "Генри". Стихия принесла в город мощные дожди, в результате чего часть улиц оказалась затоплена.
Жители мегаполиса делятся последствиями непогоды в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, что в некоторых районах дороги превратились в полноводные реки, а первые этажи зданий оказались под угрозой подтопления. Очевидно, что ливневая канализация не справляется с таким количеством осадков. При этом, судя по прогнозам, стихия только набирает обороты, в связи с чем американцам советуют не покидать свои дома без лишней необходимости.
Ранее Лайф сообщал, что в результате удара урагана "Грейс" по восточному побережью Мексики погибло семь человек. Кроме того, стихия оставила без электричества более полумиллиона человек.
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