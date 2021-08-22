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    Россиянам рассказали, какие приложения "съедают" память смартфона

    Аналитик-исследователь Эльвина Гильфанова считает, что лучше всего очищать устройство встроенными программами.

    22 августа, 04:46

    Фото © Pixabay

    Расход памяти телефона зависит от используемого устройства, платформы (iOS или Android), типа и версии приложения. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов центра цифровой экспертизы "Роскачества" Эльвина Гильфанова.

    Эксперт пояснила, что вес приложения можно проверить в настройках телефона. Чем больше у него функций, тем оно тяжелее. Много памяти расходуют приложения, которые обращаются к памяти и хранят там данные, например чаты, музыкальные сервисы или библиотеки.

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    "Дело в том, что в них нередко хранится по несколько копий одного объекта — например, картинки, фото или аудиофайла. Это происходит из-за того, что крупные приложения делают несколько команд разработчиков и каждая отвечает только за свой функционал программы", — рассказала специалист в беседе с агентством "Прайм".

    По мнению Гильфановой, лучше всего очищать память встроенными программными средствами. Например, устройства Apple оснащены функцией "Сгрузить", которая освобождает место, но при этом сохраняет документы и данные. У устройств на базе Android для очистки памяти нужно проделать следующие шаги: Настройки — Приложения — Сортировать по размеру — выбрать приложение — память — очистить данные / очистить кеш.

    "Также у многих приложений, которые имеют свойство "забивать" память смартфона, есть встроенные средства очистки, например, очистить кеш и медиафайлы можно у мессенджеров и браузеров", — заключила эксперт.

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    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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