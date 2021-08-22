Власти Японии устанавливают гражданство "попросившего убежище россиянина"

Японская иммиграционная служба устанавливает гражданство и личность человека, который якобы приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо для подачи прошения о предоставлении убежища. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генеральное консульство РФ в Саппоро.

"Японская сторона подтвердила, что человек находится в иммиграционной службе города Саппоро. В иммиграции сообщили, что у них есть иностранный гражданин, в настоящее время выясняется его гражданство и личность", — подчеркнули в генконсульстве.

В диппредставительстве уточнили, что Япония обязана уведомить консульство, "если будет установлено, что данный человек является гражданином РФ".