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    Власти Японии устанавливают гражданство "попросившего убежище россиянина"

    В генконсульстве РФ отметили, что Япония должна будет сообщить, если выяснится, что данный человек действительно является гражданином России.

    22 августа, 04:00

    Фото © Pixabay

    Японская иммиграционная служба устанавливает гражданство и личность человека, который якобы приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо для подачи прошения о предоставлении убежища. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генеральное консульство РФ в Саппоро.

    "Японская сторона подтвердила, что человек находится в иммиграционной службе города Саппоро. В иммиграции сообщили, что у них есть иностранный гражданин, в настоящее время выясняется его гражданство и личность", подчеркнули в генконсульстве.

    В Посольстве РФ проверят сообщения о россиянине, приплывшем в Японию за убежищем

    В Посольстве РФ проверят сообщения о россиянине, приплывшем в Японию за убежищем

    В диппредставительстве уточнили, что Япония обязана уведомить консульство, "если будет установлено, что данный человек является гражданином РФ".

    Напомним, ранее японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Его передали работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Mash уточняет, что речь идёт о жителе Сахалина по имени Ваас Феникс Нокард, который уже не впервые пытается провернуть такое путешествие.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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