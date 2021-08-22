Глава МИД Британии призвал Запад сотрудничать с Россией по Афганистану

Страны Запада должны сотрудничать с Россией, Китаем и Индией, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане и для борьбы с терроризмом. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Мы собираемся подключить [к переговорам по Афганистану] страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например Россию и Китай, как бы неудобно это ни было", — отметил глава МИД Британии.

Рааб добавил, что Лондон инициировал заседание Совбеза ООН с целью сформировать контактную группу по Афганистану

По словам политика, создание международной контактной группы позволит "сильнее влиять на "Талибан"* и лучше доносить до них общие идеи". Кроме того, глава британского внешнеполитического ведомства заметил, что подобные инициативы Лондона были положительно восприняты на встрече глав МИД стран G7, которая состоялась 19 августа в виртуальном формате.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр раскритиковал США за решение вывести свои войска из Афганистана.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.