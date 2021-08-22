Глава МИД Британии призвал Запад сотрудничать с Россией по Афганистану
В Лондоне считают, что создание международной контактной группы по ситуации в стране позволит сильнее влиять на талибов и лучше доносить до них общие идеи.
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Страны Запада должны сотрудничать с Россией, Китаем и Индией, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане и для борьбы с терроризмом. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
"Мы собираемся подключить [к переговорам по Афганистану] страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например Россию и Китай, как бы неудобно это ни было", — отметил глава МИД Британии.
Рааб добавил, что Лондон инициировал заседание Совбеза ООН с целью сформировать контактную группу по Афганистану
По словам политика, создание международной контактной группы позволит "сильнее влиять на "Талибан"* и лучше доносить до них общие идеи". Кроме того, глава британского внешнеполитического ведомства заметил, что подобные инициативы Лондона были положительно восприняты на встрече глав МИД стран G7, которая состоялась 19 августа в виртуальном формате.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр раскритиковал США за решение вывести свои войска из Афганистана.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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