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    Глава МИД Британии призвал Запад сотрудничать с Россией по Афганистану

    В Лондоне считают, что создание международной контактной группы по ситуации в стране позволит сильнее влиять на талибов и лучше доносить до них общие идеи.

    22 августа, 02:56
    <p>Фото © ТАСС / EPA</p>

    Фото © ТАСС / EPA

    Страны Запада должны сотрудничать с Россией, Китаем и Индией, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане и для борьбы с терроризмом. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

    "Мы собираемся подключить [к переговорам по Афганистану] страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например Россию и Китай, как бы неудобно это ни было", — отметил глава МИД Британии.

    Рааб добавил, что Лондон инициировал заседание Совбеза ООН с целью сформировать контактную группу по Афганистану

    Талибы обратились к лидерам ополчения в Панджшере через Посольство России

    Талибы обратились к лидерам ополчения в Панджшере через Посольство России

    По словам политика, создание международной контактной группы позволит "сильнее влиять на "Талибан"* и лучше доносить до них общие идеи". Кроме того, глава британского внешнеполитического ведомства заметил, что подобные инициативы Лондона были положительно восприняты на встрече глав МИД стран G7, которая состоялась 19 августа в виртуальном формате.

    Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр раскритиковал США за решение вывести свои войска из Афганистана.

    Граната на крайний случай: Как спецназ ГРУ отомстил талибам за кровавую казнь "красный тюльпан"

    Граната на крайний случай: Как спецназ ГРУ отомстил талибам за кровавую казнь "красный тюльпан"

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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