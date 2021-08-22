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    "Уничтожение свободы слова": Депутат Рады заявил, что Зеленский позволяет себе вещи, о которых Порошенко даже не мечтал

    Ренат Кузьмин считает, что нынешний глава Украины совершенно не оправдал ожиданий своих избирателей.

    22 августа, 02:51
    <p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

    Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА

    Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин жёстко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за преследование независимых СМИ и оппозиции в стране.

    По мнению Кузьмина, нынешний глава Украины полностью не оправдал ожиданий своих избирателей, нарушив предвыборные обещания.

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    "Цинизм весь этой истории в том, что мы голосовали за президента Зеленского, веря в то, что он изменит политику Порошенко. Мы верили в то, что он окончит войну в Донбассе, он прекратит насильственную украинизацию, снизит тарифы. Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал", написал депутат на своей странице в "Фейсбуке".

    Политик назвал дикостью введённые СНБО санкции против интернет-издания "Страна.ua", депутата Андрея Деркача, а также блогера Анатолия Шария и членов его семьи. По мнению Кузьмина, никто даже не мог представить, что в демократической стране может такое произойти. Он добавил, что на Украине "душат" и "уничтожают" свободу слова, а власть Зеленского становится "диктатурой".

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    Напомним, ранее Зеленский утвердил санкции против Анатолия Шария, его супруги и тёщи. Ограничительные меры также коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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