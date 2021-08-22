"Уничтожение свободы слова": Депутат Рады заявил, что Зеленский позволяет себе вещи, о которых Порошенко даже не мечтал
Ренат Кузьмин считает, что нынешний глава Украины совершенно не оправдал ожиданий своих избирателей.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин жёстко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за преследование независимых СМИ и оппозиции в стране.
По мнению Кузьмина, нынешний глава Украины полностью не оправдал ожиданий своих избирателей, нарушив предвыборные обещания.
"Цинизм весь этой истории в том, что мы голосовали за президента Зеленского, веря в то, что он изменит политику Порошенко. Мы верили в то, что он окончит войну в Донбассе, он прекратит насильственную украинизацию, снизит тарифы. Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал", — написал депутат на своей странице в "Фейсбуке".
Политик назвал дикостью введённые СНБО санкции против интернет-издания "Страна.ua", депутата Андрея Деркача, а также блогера Анатолия Шария и членов его семьи. По мнению Кузьмина, никто даже не мог представить, что в демократической стране может такое произойти. Он добавил, что на Украине "душат" и "уничтожают" свободу слова, а власть Зеленского становится "диктатурой".
"Нашему коррупционному "Талибану" спели песенку": В Раде назвали позором поздравление США с 30-летием независимости Украины
Напомним, ранее Зеленский утвердил санкции против Анатолия Шария, его супруги и тёщи. Ограничительные меры также коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.
Комментариев: 0