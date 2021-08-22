"Уничтожение свободы слова": Депутат Рады заявил, что Зеленский позволяет себе вещи, о которых Порошенко даже не мечтал

Ренат Кузьмин считает, что нынешний глава Украины совершенно не оправдал ожиданий своих избирателей.