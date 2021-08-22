Граната на крайний случай: Как спецназ ГРУ отомстил талибам за кровавую казнь "красный тюльпан" Жестокость талибов во время войны в Афганистане породила массу мифов. Но было и то, что происходило на самом деле: взятых в плен советских солдат талибы казнили самым кровавым способом. 21 августа, 21:40 Фото © Альтернативная история

Что спецназ ГРУ делал в Афганистане

Помимо прямых задач сформированный практически перед вторжением в Афганистан спецназ Главного разведывательного управления выполнял и несвойственные для таких подразделений задания. Одной из основных проблем Советской армии в Афганистане стало пьянство: длительные боевые дежурства на "дальних кордонах" действовали солдатам на нервы и заставляли искать способы снять напряжение. На выручку приходили местные жители: для афганцев спиртное и любые другие вещества, туманившие рассудок, были под запретом, но отказаться от соблазна продавать запрещёнку шурави, у которых при себе имелись патроны, спички, а если договориться, то и настоящее боевое оружие, было невозможно.

С каналами поставок контрабанды боролись по-разному. Сначала пытались договориться по-хорошему, но местные старейшины, которых считали мудрыми и дальновидными, неоднократно обманывали военных и срывали любые договорённости. Тогда к делу подключили спецназ ГРУ — в ту пору большинство сотрудников Главного разведывательного управления генштаба работали в Афганистане под прикрытием и носили форму десантников, поэтому втереться в доверие к местным не составило большого труда. На кон было поставлено многое: помимо дефицитного спирта, который афганцы умудрялись доставать цистернами, выкупая у наших же военных, у передовых частей начали появляться запрещённые опиаты.

Кто такие талибы и зачем им наркотики

Значительная часть выручки от торговли с советскими войсками уходила моджахедам. На эти деньги они покупали в соседних странах не только продукты и всё самое необходимое, но и современную аппаратуру для ведения боя ночью. Через несколько лет советского присутствия в Афганистане ситуация обострилась до предела: моджахеды начали нападать на заставы глубокой ночью, используя для этого американские приборы ночного видения. Однако и советская контрразведка не даром ела свой хлеб: с третьей попытки в одном из таких рейдов удалось не только отбить атаку боевиков, но и взять живым полевого командира местных террористов.

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От него в ГРУ узнали, что пьянство, царившее в войсках, началось не само собой. Командование ГРУ в Афганистане поставило спецназу задачу: если каналы контрабанды не пресечь, то Советская армия рискует оказаться на пороге опиоидной эпидемии и война будет проиграна. Спецоперацию по поиску источника контрабанды готовили полгода, и тщательное планирование дало результат — в ходе рейда в приграничную провинцию Какар спецназ разом накрыл почти тонну переработанного опиума и несколько грузовиков со спиртом, проданных афганцам кем-то из ушлых прапорщиков.

Тех, кто пытался оказать сопротивление, уничтожили на месте, а после того, как короткий бой закончился, спецназ начал обыск. Вместе со спиртом и наркотиками у первых проникших в страну талибов нашёлся и арабский куратор, приехавший "с миссией" с Ближнего Востока. Вместе с ним в регион прибыло и 250 тысяч долларов, которые раздавали афганцам за сбитые советские вертолёты и взорванные конвои с продуктами.

Часть полевого лагеря, построенного в выступе скалы и незаметного при облёте с воздуха, вывезли прибывшие на подмогу десантники. Другую часть решили не использовать — пригнали два штурмовика Су-25 и через пару минут от стоянки остались только дым и пыль.

Последний шанс отбиться от талибов

Первый удар по движению "Талибан"*, которое только-только зарождалось на афганской земле в недрах исламистских группировок при плотной поддержке из США, Пакистана и стран Ближнего Востока, оказался сокрушительным: на несколько месяцев сопротивление боевиков было сломлено, а в войсках наконец начали наводить порядок. Однако затишье было недолгим: рядом с заставами начали происходить чудовищные убийства. Тела молодых солдат, только-только закончивших учебку, начали находить в плотных тканевых мешках.

Допрос местных боевиков многое прояснил: показательные казни местные полевые командиры и наёмники устраивали в отместку за нарушенную логистику. Жестокость афганцев и их помощников из-за рубежа была запредельной: сначала жертву накачивали наркотиками, а затем кожу надрезали с нескольких сторон, обдирая человеческое тело от пояса практически до шеи.

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Эту казнь афганцы назвали "красный тюльпан", а сама она была несвойственна для них и больше походила на пытку того, кто не хотел выдавать информацию. Нечто похожее ЦРУ применяло во Вьетнаме: сотрудники управления, не выдерживавшие таких зверств, сходили с ума и стреляли себе в лицо из дробовиков, не дожидаясь отправки домой.

Восьмерых солдат, которых постигла эта участь, хоронили в закрытых гробах. После того как был найден четвёртый труп, спецназу ГРУ и контрразведке армии в регионе дали задание: любой ценой найти и отомстить тем, кто учиняет такое над безоружным противником. Свой кодекс появился и у военных. Каждый, кто выходил на боевое дежурство, помимо основного боекомплекта брал с собой минимум одну гранату — на случай, если закончатся патроны и талибы захотят взять советского бойца живым.

Талибы в Афганистане

К середине 1987 года военная разведка установила, что виновные в кровавых расправах над солдатами проведут встречу со своими американскими кураторами и финансистами в посёлке Сельгази, к юго-востоку от Джелалабада, прямо на границе с Пакистаном. Примечательно, что эту информацию местные разведчики практически случайно купили у местных торгашей за два ящика советских морских спичек.

Место встречи боевиков с хозяевами было подобрано удачнее некуда: горы и узкая полоска каменистой дороги гарантировали, что проехать здесь тяжёлая техника не сможет. Для того чтобы одним махом ликвидировать все цели, спецназом ГРУ был разработан особый план. На автомобилях спецназ добрался к месту встречи из Джелалабада и закрепился на противоположной стороне горы, оставив деревню с другой стороны скал.

За два часа до рассвета группа из 50 человек, вооружённая бесшумным оружием, спустилась с гор по канатам и пошла на штурм. После того как спецназ заметили дозорные, завязался бой: около 30 боевиков спецназовцы убили сразу, другая половина, включая "гостей" из-за рубежа, предпочла не ввязываться в перестрелку и рванула в сторону ущелья на внедорожниках. Однако на выезде четыре автомобиля нарвались на засаду, оставленную спецназом за несколько часов до штурма. Два автомобиля были уничтожены из огнемётов "Шмель", а два других, прорвавшихся через блокпост, "добили" прибывшие на место боя вертолёты Ми-24. Помимо полевых командиров Алима Бин Рашида и Абдула Тавакула, в уничтоженных машинах обнаружили карты с пометками на английском.

После нескольких недель детального изучения документов выяснилось, что одним из тех, кто готовил моджахедов к атакам на советские посты и колонны, был агент ЦРУ Билл Майлс, тело которого, по слухам, по кусочкам собрали в небольшой пакет и через несколько дней тайно передали американцам. Опознать своего сотрудника смогли лишь по уцелевшему складному ножику с гравировкой, который Майлс ещё со времён Вьетнама везде возил с собой.

После этого нападения на советские заставы стали случаться значительно реже, а кровавые убийства прекратились вовсе. Все, кто участвовал в ликвидации полевых командиров "Талибана", позднее были представлены к званию Героя Советского Союза. Ни один спецназовец во время штурма не погиб и не был ранен.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Сергей Андреев