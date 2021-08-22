Синяя медуза: Жители Урала приняли ракету "Союз" со спутниками OneWeb за НЛО
Тем временем в "Роскосмосе" сообщили, что все аппараты уже выведены на орбиты.
Жители Екатеринбурга и Свердловской области в ночь на 22 августа удивились странному синему объекту в небе. Часть пользователей Сети приняли его за метеор, а другие — вовсе за корабль инопланетян. Реальность же оказалась куда прозаичнее.
Загадочным объектом, взбудоражившим уральцев, оказалась ракета-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Байконур с 34 британскими спутниками связи OneWeb. Как сообщили в "Роскосмосе", все спутники уже успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на орбиты.
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Этот пуск спутников OneWeb стал первым с космодрома Байконур в 2021 году. Он должен довести количество аппаратов британской компании на орбите до 288. Запускают их туда с февраля 2019 года. Предыдущий пуск состоялся в июле с Восточного. Обновлённая договорённость OneWeb с компанией Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020–2022 годах.
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