Вид из Новоуральска на ракету "Союз" со спутниками OneWeb. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители Екатеринбурга и Свердловской области в ночь на 22 августа удивились странному синему объекту в небе. Часть пользователей Сети приняли его за метеор, а другие — вовсе за корабль инопланетян. Реальность же оказалась куда прозаичнее.

Загадочным объектом, взбудоражившим уральцев, оказалась ракета-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Байконур с 34 британскими спутниками связи OneWeb. Как сообщили в "Роскосмосе", все спутники уже успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на орбиты.