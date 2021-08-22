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    Психолог объяснила, как развивать эмоциональный интеллект у детей

    Специалист отметила, что примером для несовершеннолетних являются родители.

    22 августа, 03:23
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Родителям важно научить ребёнка работать с эмоциями и заниматься развитием у него эмоционального интеллекта, так как это играет важную роль в социализации, рассказала декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова в беседе с телеканалом "360".

    "Наш мир — это мир социального взаимодействия. Это не просто опыт человека и его знания, а его взаимодействие с окружающими людьми. Поэтому мы говорим о том, что нужно развивать и эмоциональную сферу ребёнка", пояснила специалист.

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    Петрова отметила, что эмоциональный интеллект связан с умением понимать и выражать свои эмоции, а также распознавать эмоции других людей. По словам эксперта, делить эмоции на положительные и отрицательные, а также ограждать ребёнка от негативных эмоций неправильно. Ребёнок должен научиться переживать и радость, и страх, и возбуждение, и негодование, и гнев. Психолог напомнила, что примером для детей являются родители.

    "Мы, когда проявляем свои эмоции в отношении детей, должны им объяснить, почему мы вдруг на них разозлились. <…> И ребёнок начинает осознавать, что такое гнев. Он учится дифференцировать свои эмоции через взрослого, а потом начинает сам в своей жизнедеятельности определять, что за эмоция возникла, что в таком случае лучше сделать", — заключила специалист.

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    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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