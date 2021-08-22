Рекордные дожди привели к наводнению и гибели 10 человек в Теннесси. Видео © Соцсети

В штате Теннесси на востоке США по меньшей мере 10 человек, включая двух детей, погибли в результате мощного наводнения. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что ещё 31 человек числится пропавшим без вести. Для спасения людей задействованы спецслужбы, также для оказания помощи на место стихийного бедствия направлен спасательный вертолёт.