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    Рекордные дожди привели к наводнению и гибели 10 человек в Теннесси

    Ещё 31 человек числится пропавшим без вести. Для оказания помощи на место стихийного бедствия направлен спасательный вертолёт.

    22 августа, 04:38

    Рекордные дожди привели к наводнению и гибели 10 человек в Теннесси. Видео © Соцсети

    В штате Теннесси на востоке США по меньшей мере 10 человек, включая двух детей, погибли в результате мощного наводнения. Об этом сообщает CNN.

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    Уточняется, что ещё 31 человек числится пропавшим без вести. Для спасения людей задействованы спецслужбы, также для оказания помощи на место стихийного бедствия направлен спасательный вертолёт.

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    Причиной наводнения стали дожди, которые идут в штате уже несколько дней. В ряде городов был побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков (38,6 см). Региональное Агентство по чрезвычайным ситуациям объявило третий уровень опасности и призвало жителей отказаться от поездок на автомобилях.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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