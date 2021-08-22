Психиатр предложил запретить банкам звонить пожилым людям

Телефонные мошенники всеми правдами и неправдами стремятся узнать CVV-код с обратной стороны банковской карты и другие данные. И, несмотря на многочисленные предостережения, находятся люди, которые сообщают злоумышленникам конфиденциальную информацию. По мнению врача — психиатра-психолога Александра Федоровича, всему виной то, что человек забывает правила безопасности. Медик предложил способ исправить ситуацию.

"По защите от банковских мошенников я бы предложил при выпуске карт писать на них большими буквами: "Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код". Если человек возьмёт карточку, а там это будет написано, то он задумается. Это единственная форма, которая поможет", — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

В качестве временной меры можно наклеить на карту соответствующий стикер. Также Федорович отметил, что кардинально исправить ситуацию может полный запрет на телефонные звонки банковских служащих людям старше определённого возраста. По мнению психолога, в этом случае граждане будут знать, что звонящий жулик.

"Из банков не должны звонить пожилым людям, они должны сами идти в банк и там разговаривать. Вот тогда пожилые люди будут защищены... Надо понимать, что пожилые очень плохо ориентируются в телефонии и Интернете, поэтому они будут уязвимы всегда", — заключил эксперт.