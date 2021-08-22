Японские СМИ рассказали о мужчине, приплывшем с Сахалина "за убежищем"
По данным газеты "Хоккайдо Симбун", ему 38 лет и у него российское водительское удостоверение.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Мужчина, приплывший с российского острова Кунашир на японский Хоккайдо, был одет в спортивную одежду и кроссовки, имел при себе рюкзак и выглядел сухим. Об этом пишет газета "Иомиури" со ссылкой на жителя посёлка Накасибэцу, где впервые был замечен неизвестный.
Как информирует издание, вечером 19 августа пожилой мужчина увидел вблизи полицейского участка иностранца. Когда он обратился к гостю, тот ответил на японском языке: "Нет паспорта", "Кунашир", "Приплыл".
В свою очередь, газета "Майнити" уточняет, что иностранец также имел при себе небольшой кулёк, шляпу, очки в золотой оправе и маску. По данным газеты "Хоккайдо Симбун", мужчине 38 лет и у него российское водительское удостоверение.
Напомним, ранее японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Его передали работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Mash уточняет, что речь идёт о жителе Сахалина по имени Ваас Феникс Нокард, который уже не впервые пытается провернуть такое путешествие.
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