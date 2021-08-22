Японские СМИ рассказали о мужчине, приплывшем с Сахалина "за убежищем"

Мужчина, приплывший с российского острова Кунашир на японский Хоккайдо, был одет в спортивную одежду и кроссовки, имел при себе рюкзак и выглядел сухим. Об этом пишет газета "Иомиури" со ссылкой на жителя посёлка Накасибэцу, где впервые был замечен неизвестный.

Как информирует издание, вечером 19 августа пожилой мужчина увидел вблизи полицейского участка иностранца. Когда он обратился к гостю, тот ответил на японском языке: "Нет паспорта", "Кунашир", "Приплыл".

В свою очередь, газета "Майнити" уточняет, что иностранец также имел при себе небольшой кулёк, шляпу, очки в золотой оправе и маску. По данным газеты "Хоккайдо Симбун", мужчине 38 лет и у него российское водительское удостоверение.