Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Угасу в бою за титул суперчемпиона WBA

Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул суперчемпиона по версии WBA в полусреднем весе (до 66,68 кг). По итогам 12 раундов судьи отдали победу оппоненту Пак Мэна (112:116, 112:116, 113:115).

Бой проходил в Лас-Вегасе. Изначально соперником Пакьяо должен был стать американец Эррол Спенс, но он снялся из-за медицинских показателей. Это поражение стало для 42-летнего филиппинца восьмым в профессиональной карьере. Также на его счету 62 победы и две ничьи. 35-летний Угас одержал свою 27-ю победу при четырёх поражениях.