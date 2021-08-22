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    Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Угасу в бою за титул суперчемпиона WBA

    По итогам 12 раундов судьи отдали победу оппоненту Пак Мэна (112:116, 112:116, 113:115).

    22 августа, 05:22

    Фото © ТАСС / Zuma

    Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул суперчемпиона по версии WBA в полусреднем весе (до 66,68 кг). По итогам 12 раундов судьи отдали победу оппоненту Пак Мэна (112:116, 112:116, 113:115).

    Бой проходил в Лас-Вегасе. Изначально соперником Пакьяо должен был стать американец Эррол Спенс, но он снялся из-за медицинских показателей. Это поражение стало для 42-летнего филиппинца восьмым в профессиональной карьере. Также на его счету 62 победы и две ничьи. 35-летний Угас одержал свою 27-ю победу при четырёх поражениях.

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    Стоит отметить, что Пакьяо не выходил на ринг с июля 2019 года, когда он по очкам победил американца Кита Турмана и отобрал у него пояс WBA Super. Впоследствии этот титул у филиппинца отобрали в связи с длительным простоем.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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