Рэдклифф оценил вероятность своего участия в продолжении "Гарри Поттера"
Слухи об экранизации ещё одной истории вселенной появились в марте этого года.
Фото © ТАСС / AP / Willy Sanjuan
Британский актёр Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в фильмах о молодом волшебнике Гарри Поттере, оценил вероятность своего участия в новом фильме франшизы, слухи о котором ходили весной.
Во время своего интервью изданию SiriusXM Рэдклифф рассказал, что пока никто не обращался к нему по поводу съёмок в каком-либо фильме волшебной киновселенной. Он также прокомментировал свой недавний ответ на вопрос о том, какую роль ему хотелось бы исполнить в подобного рода картине.
"Думаю, я помню правильно, что вопрос был гипотетический", — сказал Рэдклифф.
Напомним, слухи о продолжении истории "Гарри Поттера" появились в марте, когда гендиректор компании WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов намекнул на подготовку ещё одной кинокартины по книгам Джоан Роулинг.
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