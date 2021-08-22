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    Рэдклифф оценил вероятность своего участия в продолжении "Гарри Поттера"

    Слухи об экранизации ещё одной истории вселенной появились в марте этого года.

    22 августа, 05:37
    <p>Фото © ТАСС / AP / Willy Sanjuan</p>

    Фото © ТАСС / AP / Willy Sanjuan

    Британский актёр Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в фильмах о молодом волшебнике Гарри Поттере, оценил вероятность своего участия в новом фильме франшизы, слухи о котором ходили весной.

    Во время своего интервью изданию SiriusXM Рэдклифф рассказал, что пока никто не обращался к нему по поводу съёмок в каком-либо фильме волшебной киновселенной. Он также прокомментировал свой недавний ответ на вопрос о том, какую роль ему хотелось бы исполнить в подобного рода картине.

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    "Думаю, я помню правильно, что вопрос был гипотетический", — сказал Рэдклифф.

    Напомним, слухи о продолжении истории "Гарри Поттера" появились в марте, когда гендиректор компании WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов намекнул на подготовку ещё одной кинокартины по книгам Джоан Роулинг.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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