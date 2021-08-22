Рэдклифф оценил вероятность своего участия в продолжении "Гарри Поттера"

Во время своего интервью изданию SiriusXM Рэдклифф рассказал, что пока никто не обращался к нему по поводу съёмок в каком-либо фильме волшебной киновселенной. Он также прокомментировал свой недавний ответ на вопрос о том, какую роль ему хотелось бы исполнить в подобного рода картине.