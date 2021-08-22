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    Таксист протаранил пешеходов в Гонконге, один человек погиб и девять пострадали

    Состояние четырёх госпитализированных критическое. Среди пострадавших четырёхлетний ребёнок и беременная женщина.

    22 августа, 08:52
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    В Гонконге в результате наезда такси на пешеходов погиб по меньшей мере один человек, ещё девять получили различные травмы. Об этом сообщила местная радиостанция RTHK.

    Авария произошла в районе Тайпо в материковой части города. Сообщается, что таксист не справился с управлением и врезался в группу людей, находившихся на островке безопасности пешеходного перехода. Состояние четырёх пострадавших врачи оценивают как критическое. Среди госпитализированных четырёхлетний ребёнок и беременная женщина. Водитель такси задержан, ведётся допрос.

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    Ранее в Воронеже водитель иномарки сбил трёх пешеходов на тротуаре на проспекте Труда, пострадали двое мужчин и одна женщина. Со слов мужчины, авария произошла в результате резкого ухудшения самочувствия.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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