Таксист протаранил пешеходов в Гонконге, один человек погиб и девять пострадали

В Гонконге в результате наезда такси на пешеходов погиб по меньшей мере один человек, ещё девять получили различные травмы. Об этом сообщила местная радиостанция RTHK.

Авария произошла в районе Тайпо в материковой части города. Сообщается, что таксист не справился с управлением и врезался в группу людей, находившихся на островке безопасности пешеходного перехода. Состояние четырёх пострадавших врачи оценивают как критическое. Среди госпитализированных четырёхлетний ребёнок и беременная женщина. Водитель такси задержан, ведётся допрос.