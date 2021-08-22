Мантуров допустил возможность поставок С-400 в Белоруссию

Россия может поставить Белоруссии системы С-400 "Триумф" для укрепления системы противовоздушной обороны республики, которая входит в Союзное государство. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Объективно имеются планы по дальнейшему совершенствованию и укреплению системы ПВО Республики Беларусь, входящей в Союзное государство. С учётом этого Белоруссии могут быть поставлены и такие самые современные системы ПВО, как С-400", — сказал он в интервью "Интерфаксу".