Мантуров допустил возможность поставок С-400 в Белоруссию
Он также напомнил о контракте по предоставлению Минску российских истребителей Су-30СМ, который уже исполнен.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Россия может поставить Белоруссии системы С-400 "Триумф" для укрепления системы противовоздушной обороны республики, которая входит в Союзное государство. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Объективно имеются планы по дальнейшему совершенствованию и укреплению системы ПВО Республики Беларусь, входящей в Союзное государство. С учётом этого Белоруссии могут быть поставлены и такие самые современные системы ПВО, как С-400", — сказал он в интервью "Интерфаксу".
Мантуров напомнил, что в конце 2019 года белорусской стороне было поставлено четыре истребителя Су-30СМ. Таким образом, контракт 2017 года между Минобороны Белоруссии и корпорацией "Иркут" можно считать исполненным.
Напомним, что в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с лидером США Джо Байденом подчеркнул, что у его страны не изменилась позиция по приобретённым у России ЗРС С-400. Необходимо продолжать диалог, поскольку у обеих стран "нет нерешаемых проблем". Ранее Лайф рассказывал, что глава Госдепа США призвал Турцию избавиться от С-400. С тем же призывом неоднократно выступал и Пентагон, а в середине декабря 2020 года США даже ввели санкции против Турции за покупку российских ЗРС.
Комментариев: 0